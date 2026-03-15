イスの上に乗っている猫さん。すると、いきなりイスのカバーで爪を研ぎ始めようとして…！？猫さんと飼い主さんのやり取りが面白いと、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で17.7万いいねを獲得し、「コントwww」「5分くらい無限ループしてた」といったコメントが寄せられました。

【動画：『イスで爪を研ごう』とする猫→手で阻止してみたら…急に始まる『コントのような展開』】

イスで爪を研ぎたいまりおくん

TikTokアカウント「じゅりあんぐ！」に投稿されたのは、飼い主さんと猫の「まりお」くんが"とあるバトル"を展開する様子。この日まりおくんは、ちょっとした悪さをしようとしていたのだとか。

その悪さとは、イスで爪を研ぐこと。今回まりおくんが爪を研ごうとしていたのはレザーのイスで、爪を研ぐのにピッタリだと考えたのでしょう。イスに乗ったまりおくんは、勢いよく爪をガリガリし始めたといいます。真剣な姿も可愛いですが、これは少し困ってしまいますね…。

コントのような展開に

そんなまりおくんを見た飼い主さんは、すぐさま手で爪を研ぐのを阻止。ところが、爪を研いでいるのを止められたのが嫌だったのか、まりおくんはまさかの反撃に！飼い主さんの手をガブッと噛んだそうです。

そして飼い主さんが手を離すと、またまたまりおくんは爪を研ごうとしたのだとか。そこで飼い主さんが再度止めようとすると、こちらもまたまたガブリ。結果的に3回同じような攻防を繰り返したといいます。

その攻防の中で飼い主さんが発していたのが「研がない、研がない」「噛まない、噛まない」という言葉。そのリズム感とまりおくんの行動が妙に合っていて、まるでコントのように見えます。一見、腕を噛もうとする怖いシーンにも見えますが、そんなコントらしさもあって、思わず笑ってしまいました。

勝者：飼い主さん

3回も飼い主さんに防がれてしまい、悲しげな様子だったというまりおくん。「ここで研ぎたかったにゃ…」というような哀愁を感じる姿にも、ついクスッとしてしまいます。ホッコリするバトルを繰り広げたまりおくんと飼い主さんなのでした。

今回ご紹介した投稿には「全く学習してくれなくてかわいいwww」「メッチャツボる」「テンポあげないで、で予想できてたのに面白すぎた」「研ぎたいのに研がせてもらえないし、噛んだら噛まないって言われるしww」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「じゅりあんぐ！」では、思わずクスッと笑ってしまうまりおくんの可愛らしい日常の1コマが投稿されています。

まりおくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「じゅりあんぐ！」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。