女優でグラビアアイドルの寺本莉緒が、4月1日に発売する2nd写真集のタイトルが「RIO」（講談社）に決定し、このほど表紙と裏表紙のカットが解禁された。



【写真】タンクトップからのぞく緩やかなカーブ 視線つかまっちゃった

「RIO」のタイトル通り、10年間の「寺本莉緒」のすべてが詰まった一冊。表紙はオーストラリア・パースの高級ヴィラのプールサイドで撮影され、美しい青をまとって寝そべりながら爽やかな笑みをたたえる姿がチョイスされた。膨らみが飛び込んでくる、まさに王道グラビアと言えるカットだ。



同時解禁された裏表紙はラグジュアリーホテルで撮影された、バスルームでのドキッとさせる体育座りのヌーディーなショット。髪を後ろでまとめ、アンニュイな表情が印象的なショットになっている。



また、写真集発売イベントの開催も決定している。4月4日に東京のHMV&BOOKS SHIBUYAにてお渡し会が行われ、5日にはオンラインお話し会を実施予定。寺本は自身のX(旧ツイッター)で「たくさんの方に愛される1冊になると嬉しいなぁ」とつづっている。



寺本は2001年生まれ、広島県出身。「ミスマガジン2018」で「ミスヤングマガジン」を受賞し、グラビア活動をスタート。女優としても「サンクチュアリ ―聖域―」(Netflix)やNHK連続テレビ小説「おむすび」など話題作に出演している。3月20日には主演映画「東京逃避行」も公開。今作は5年ぶりのグラビア撮影となる。



（よろず～ニュース編集部）