現代の職場は労働者を軽視しすぎているとの指摘、労働者を使いつぶさない「持続可能な職場」の作り方とは？

現代の職場は労働者を軽視しすぎているとの指摘、労働者を使いつぶさない「持続可能な職場」の作り方とは？