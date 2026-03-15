『CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭』テレビ初独占放送決定 4月下旬以降 豪華8組による特別ステージ
3月7日・8日にKアリーナ横浜で開催された『CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭2026』のDAY1・DAY2が、TBSテレビが運営するCS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」で4月下旬以降にテレビ初独占放送することが決定した。
【写真複数あり】BOYNEXTDOORら豪華ゲスト8組
TBSが誇る長寿音楽番組『CDTV』。2020年春からは『CDTVライブ!ライブ!』としてTBS系列で毎週月曜の夜に生放送をしている。
今回も番組を応援してくれている視聴者に感謝の気持ちを込めたスペシャルイベントを開催した。司会進行は江藤愛・TBSアナウンサーと声優の下野紘、Boonaが務めた。DAY1は、＝LOVE、超特急、BOYNEXTDOOR、Little Glee Monster、DAY2はアイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、&TEAM、M!LKが出演し、総勢8組の超豪華アーティストが2日間にわたって”一夜限り”の特別なステージで、会場を盛り上げた。
TBSチャンネル1では、各日のライブステージに加え、公演直前や終演後のインタビューや舞台裏映像など、ここでしか観られないスペシャル映像を追加して届ける。
【写真複数あり】BOYNEXTDOORら豪華ゲスト8組
TBSが誇る長寿音楽番組『CDTV』。2020年春からは『CDTVライブ!ライブ!』としてTBS系列で毎週月曜の夜に生放送をしている。
TBSチャンネル1では、各日のライブステージに加え、公演直前や終演後のインタビューや舞台裏映像など、ここでしか観られないスペシャル映像を追加して届ける。