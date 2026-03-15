『鬼レンチャン』で話題のKAY-I、14日リリースの新曲“リリックビデオ”公開
シンガー・ソングライターのKAY-Iが14日、新曲「他の誰かじゃない、ただ君を愛したい」を配信リリース。15日に“リリックビデオ”を公開した。
【動画】KAY-I「他の誰かじゃない、ただ君を愛したい」“リリックビデオ”
KAY-Iは、関西出身のシンガー・ソングライター。感情に寄り添う歌詞と温度のある歌声を武器に、ソロおよびグループで活動。フジテレビ系『千鳥の鬼レンチャン』への出演をきっかけに歌唱力と人柄が注目され、SNSを中心に支持を拡大。TikTok、インスタグラム、YouTubeなどの総フォロワー数は100万人超、動画の累計再生回数は約3億回に達する。
新曲の「他の誰かじゃない、ただ君を愛したい」は、現代を生きる人々が抱える孤独や不安に寄り添う歌詞と、どこか懐かしさを感じさせるメロディーを武器に、“真っ直ぐな愛”を歌う1曲。誰にも言えない悩みや、ふと零れるため息。そんな日常の心の揺らぎをすくい上げ、「強がらなくていい。そのままの君でいい、他の誰かじゃない」というメッセージを音楽に乗せて届ける。
聴く人が自分らしくいられる“居場所”のようなこの曲は、すでにShort Ver.を配信しておりSNSを中心に共感を得て動画投稿が増え続けており、幅広い世代から支持を集め始めている。KAY-Iはこの楽曲を通して、誰かを想い、想われながら生きる「愛しあう日常」を真っ直ぐに歌い上げている。
15日には、このリリックビデオも公開された。
【動画】KAY-I「他の誰かじゃない、ただ君を愛したい」“リリックビデオ”
KAY-Iは、関西出身のシンガー・ソングライター。感情に寄り添う歌詞と温度のある歌声を武器に、ソロおよびグループで活動。フジテレビ系『千鳥の鬼レンチャン』への出演をきっかけに歌唱力と人柄が注目され、SNSを中心に支持を拡大。TikTok、インスタグラム、YouTubeなどの総フォロワー数は100万人超、動画の累計再生回数は約3億回に達する。
聴く人が自分らしくいられる“居場所”のようなこの曲は、すでにShort Ver.を配信しておりSNSを中心に共感を得て動画投稿が増え続けており、幅広い世代から支持を集め始めている。KAY-Iはこの楽曲を通して、誰かを想い、想われながら生きる「愛しあう日常」を真っ直ぐに歌い上げている。
15日には、このリリックビデオも公開された。