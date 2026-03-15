「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦１０回戦」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

同級４位の増田陸（２８）＝帝拳＝が、同級１位のノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝を８回１分１２秒ＴＫＯで下し、世界挑戦権を獲得した。

元世界５階級制覇王者のドネアに対して、１回は互いに距離を計りながら終盤に強打を放ち合った。２回は増田が左を浴びせる場面もあったが、３回はドネアが左フック、右のストレートを浴びせて反撃。その後も一進一退の攻防が続いた。

５回にドネアが増田のヒッティングで右目上をカットし、出血。６回増田が攻勢を強め、左ストレートを浴びせた。激しい打ち合いの中で、増田がドネアをコーナーに追い詰めたが、ドネアが強烈な右から反撃。目まぐるしく主導権が入れ替わった。

それでも７回、増田が的確な右ジャブと左ストレートで圧力をかけていくと、終了間際に強烈な左ストレートでドネアは尻もち。ダウンを奪った。

直後の８回にドネア陣営からタオルが投げ込まれた。

増田は「勝ってほっとしてます。１回、２回とラウンドごとに手応えは増していったんですけど、それでもドネア選手の雰囲気を感じながら試合を進めていった感じ。この内容ではまだ挑戦できるかなと不安もあるが、必ず世界チャンピオンになります」と力を込めた。

ＷＢＡの正規王者は堤聖也。増田がプロキャリア唯一の黒星を喫した相手だけに、今後の展開に注目が集まる。