音楽デュオ・いきものがかりが１５日、千葉・ＬａＬａ ａｒｅｎａ ＴＯＫＹＯ−ＢＡＹで、デビュー２０周年を記念して主催した「超いきものがかりフェス デビュー２０ 周年だよ！！ 〜ありがとうって伝えたくて〜」を開催した。

「超いきものがかりフェス」は１４日から２日間にわたって開催。初日はアイナ・ジ・エンド、上白石萌音、槇原敬之、岡村隆史、バカリズムらが出演。最終日のこの日も、鈴木雅之、秦基博、ゆずと豪華アーティストが集結し、２日間合計で約２万人が集まったフェスを盛り上げた。

スペシャルゲストではＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの村上信五が駆けつけ、トーク企画のＭＣを務め「２０周年は１つの区切りではあるけど、まだまだ素晴らしい音楽を、たくさんのファンの皆さまにこれからも届けてほしいと思います。今日はあらためておめでとうございます！」と祝福した。

ゆずの北川悠仁は「本当に頑張ったね、いきものがかり。よくここまでたどりついた」と２０周年を迎えた“後輩”をたたえ、いきものがかりのカバー曲である「ＹＥＬＬ」も熱唱だ。

大トリのいきものがかりは、鈴木雅之とのコラボでの「帰りたくなったよ」や「じょいふる」「ありがとう」など全１１曲を披露し、ボーカル・吉岡聖恵は「これから２０年の、その先に行くのでみなさんついてきてくれますか。ライブもやるし、新曲もあるので楽しみにしていてください！」と呼びかけると、温かい拍手に包まれた。

最後は路上ライブ時代を思い出すように、吉岡とギター・水野良樹の２人だけで「ＳＡＫＵＲＡ」を歌い上げ、２日間のフェスを締めくくった。