◆オープン戦 巨人８―１日本ハム（１５日・東京ドーム）

巨人の増田陸内野手（２５）が１５日、「５番・一塁」で１軍合流後初スタメン。２ランを含む３安打３打点と大暴れした。

一発で答えを示した。３―０で迎えた５回１死一塁、粘りに粘った１０球目を捉えた。真ん中低めに甘く入ったカットボールをすくい上げると、打球は左中間スタンドへ。「結果として表れたのでよかったなと思います」。パリーグ２年連続で最多勝の有原から放った豪快な一発。打球の行方を見届けると、自らを鼓舞するように何度も手をたたいた。

執念が実を結んだ。春季キャンプは２軍スタート。休日返上で練習を行うなど、誰よりも強い気持ちで練習に励んできた。１１日に行われた春季教育リーグのロッテ戦（ロッテ浦和）で４打数４安打５打点の活躍を見せると、死球で離脱したリチャードに代わり１２日から１軍に合流。この日は５打席すべてで出塁するなど、与えられたチャンスをものにした。

５打席目には左腕付近に死球を受けたが「全然大丈夫です。今年はめっちゃ腕を鍛えているので、筋肉ではじき返しました」と大きな問題はない。「きょうはもう終わってしまう。またあさって（１７日）チャンスが来たら、結果を出せるように準備するのが僕らの仕事。開幕１軍はこれまでの８年間で一度もないので、なんとかそこに入り込みたい。まずはチャンスを与えてもらったらしっかり結果で答えるという気持ちでやっていきます」。１軍の切符をつかみ取るために、必死に食らいついていく。