プロ野球のファームは15日、東、中、西地区とファーム交流戦を合わせて7試合が行われた。

東地区の日本ハムはロッテ戦（ロッテ浦和）に5―0。先発・畔柳が2回1安打無失点で3番手の育成選手・宮内が2回2安打3奪三振無失点で1勝目。6投手による完封リレーだった。ドラフト3位・大塚（東海大）が初回の先制1号3ランなど2安打、万波も2安打。ロッテ先発の育成選手・森は4回1/3を3安打9奪三振3失点で1敗目。愛斗、育成選手の松石、育成選手のアセベドが2安打をマークした。

楽天はヤクルト戦（戸田）に2―0で勝って2試合連続で完封勝利を挙げた。先発・藤井が5回3安打無失点の好投で1勝目を挙げ、5投手の完封リレー。伊藤裕が2回に1号ソロ、ドラフト3位・繁永（中大）が3安打。ヤクルト先発・小川は5回7安打2失点で1敗目。打線は3安打に終わった。

中地区のハヤテ―DeNA戦（ちゅ〜るスタジアム清水）はDeNAが4投手のリレーで6―0。2試合連続の完封勝利を挙げた。先発・石田裕が6回を1安打無失点の好投で1勝目。ハヤテ先発・佐藤宏は5回2安打3失点で1敗目。打線は4安打に終わった。

中日は西武戦（ナゴヤ）に9―6で逆転勝ち。育成選手の津田が2安打をマークした。先発・仲地が6回3安打1失点で1勝目。西武先発・菅井は5回7安打4失点（自責3）で1敗目。中村剛が2回に先制の1号ソロ。斎藤大が2安打1打点、ドラフト3位・秋山（中京大）が2安打。

西地区でオリックスはソフトバンク戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）に4―3で逆転勝ち。先発・寺西は2回1安打無失点で、4番手の育成選手・乾が1回4安打1失点で1勝目を挙げた。杉沢が2安打1打点、育成選手・河野と堀が2安打。ソフトバンク先発・尾形は4回2/3を7安打4失点（自責2）で1敗目。山本が2安打1打点、ドラフト5位・高橋（JR東日本）と育成選手・広瀬結が2安打。

阪神は広島戦（由宇）に2―0で完封勝利。先発・伊原が6回6安打7奪三振無失点で1勝目を挙げ、3投手での完封リレーだった。佐野が2安打。広島先発の育成選手・河野は3回3安打無失点で、4番手・ケムナが1回1安打1失点で1敗目。

ファーム交流戦は巨人がオイシックス戦（ジャイアンツタウン）に4―3で逆転サヨナラ勝ち。1死からドラフト5位・小浜（沖縄電力）が同点二塁打。最後は途中出場の山瀬がサヨナラの中前打を放った。小浜は2安打2打点。先発の育成選手・園田は5回7安打1失点で、5番手の育成選手・冨重が1回1安打無失点で1勝目。オイシックス先発・宮森は5回4安打1失点。中沢が2安打2打点、大川、松山、浅井が2安打を放った。