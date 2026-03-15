ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、１３日放送回でヘブン（トミー・バストウ）の一番の友人・錦織（吉沢亮）が天国に旅立ったが、１５日は錦織のモデルとなった西田千太郎の命日でもあった。

「ばけばけ」プロデューササーの橋爪國臣氏はＸで「今日３／１５はばけばけ錦織友一のモデル、西田千太郎の命日。偶然にもドラマで錦織さんを見送った直後の週末」と紹介。「吉沢亮さんの圧巻の熱演で、西田千太郎のことが掘り起こされるきっかけになったのではないかと思います」とつづった。

松江歴史館も公式Ｘで「先週の『ばけばけ』でも錦織友一の死を伝えるシーンがありました。この日に合わせたのかもしれませんね」と投稿。「西田千太郎（法号・光心院賢道日輝居士）は、松江市寺町にある長満寺に葬られ、妻と子と同じ墓で弔われています」と紹介された。

小泉八雲記念館公式Ｘも「今日３月１５日は、ハーンの親友・西田千太郎の命日です。西田は１８９７年（明治３０年）、病により３４歳の若さで亡くなりました。ハーンが松江を離れてから２人が面会したのは一度だけでしたが、ハーンはいつも西田の病状を気にかけ、亡くなってからもその面影を懐かしみました」と、モデルとなった西田の早すぎる死を伝えていた。