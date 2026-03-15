大相撲の元大関若嶋津の日高六男さんが１５日、肺炎のため千葉県内の病院で死去した。６９歳だった。葬儀・告別式は未定。

鹿児島県出身で１９５７年１月１２日 生まれの日高さんは、現役時代は２度の優勝を果たした。

鹿児島商工高（現樟南高）相撲部監督に勧誘され、相撲を始め、同高３年時に茨城国体で優勝に貢献。７５年３月場所、二子山部屋から初土俵を踏んだ。十両を５場所で通過し、８１年１月場所、新入幕を果たした。精かんな顔立ちから「南海の黒ヒョウ」と呼ばれ、１８８センチ、１２５キロからの強烈な投げで人気を博した。８２年１１月場所で、１２勝３敗の好成績。直近３場所で３４勝となり、大関昇進を決めた。

８４年３月場所を１４勝１敗で初優勝。「大関に昇進した時から優勝するのが目標でした」と涙を流した。綱取りとなった５月場所は９勝６敗に終わった。７月場所は全勝優勝を飾り、再度の横綱昇進に臨んだが、９月場所は１１勝で、届かなかった。８５年９月には、当時、同じ鹿児島出身の歌手、高田みづえと結婚し、話題を集めた。

その後は、首、肩、腰などを痛めるなどで、８７年７月場所で引退。「悔いはありません。自分なりに精いっぱい努力しました。大関にもなれたし、心はきょうの天気のように青空です」と会見で答えた。引退後は、松ケ根部屋を設立し、元小結・松鳳山ら４人の幕内力士を育てた。１７年１０月、千葉・船橋市内の路上で倒れ、頭部を手術。直後は意識不明となり、集中治療室に入院。その後は順調に回復し、２３年７月、日本相撲協会を退職していた。

【悼む】

鹿児島商工高（現樟南）時代、水泳、マラソン、相撲とスポーツ万能だった日高少年が卒業後の進路に選んだのが大相撲だった。同部屋を選んだのは大好きだった大関貴ノ花（故人）がいたから。「子供の頃からずっと憧れの人です」７５年３月の春場所前、大阪府警察病院で行われた新弟子検査の日、目を輝かせていたのが忘れられない。

初土俵を踏んだその場所、貴ノ花が横綱北の湖を優勝決定戦で破り、初優勝を決めて日本列島を大興奮の渦に巻き込んだ歴史的な春だった。

その超人気大関の付け人時代、相撲人生をしっかりと見据えさせられる出来事があった。７６年１１月の九州場所。東序二段４５枚目まで出世し７戦全勝した。もう一人全勝の西１０３枚目槍竜（やりりゅう＝花籠）との優勝決定戦は、攻め込んだ日高だったが勇み足で優勝を逃してしまった。

負けてテレ笑いを浮かべながら支度部屋に戻って来た時、テレビで一戦を見守った貴ノ花の顔付きが変わった。「日高、負けて何、ヘラヘラしてる！」。弟弟子の態度に激怒した兄弟子。「部屋に帰ってからもコンコンと怒られて。勝負に負けたら悔しさをもっと出せ、と。あの１敗がワシの相撲人生の出発点になりました」と振り返っていた。

貴ノ花に教え込まれた勝負の厳しさを実践し、大関にまで出世。１８８センチ、１２５キロの細い身体、精悍な目つきから“南海の黒ヒョウ”のニックネームも付けられた人気力士時代。千代の富士の“ウルフ”、益荒雄の“白いウルフ”らと並ぶ昭和の人気力士だった。

土俵上では精悍なイメージを崩さなかったが、素顔は純朴な青年。８６年２月、同じ鹿児島県人のアイドル歌手・高田みづえさんと婚約を発表したが、直後、都内杉並区にあった二子山部屋２階の自室に呼ばれた時、「これみづえのレコード。いいよ〜」とのろけられたものだ。

元横綱・千代の富士の九重親方が２０１６年７月３１日、６１歳の若さで亡くなった時、「若すぎるよね、北の湖さんも亡くなったのは６２歳の若さ。本当に寂しい」と話していた南海の黒ヒョウも逝ってしまった。（元大相撲担当・大野 修一）

◆若嶋津 六男（わかしまづ・むつお）本名・日高六男。１９５７年１月１２日、鹿児島・中種子町出身。７５年３月場所、初土俵。８３年９月場所から、しこ名を若島津から若嶋津に改名。８５年に当時歌手だった高田みづえと結婚。８７年７月場所で引退。引退後は松ケ根部屋を設立。その後、二所ノ関を襲名。優勝２回。敢闘賞２回、技能賞３回。通算成績は５１５勝３３０敗２１休。

得意は、左四つ、寄り、上手投げ。