さそり座は「周囲にあなたの才能がバレる」 12星座もっちぃ占い｜3/16〜22

3/16（月）〜22（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

🤝 牡羊座：19日（木）は「言葉なしでも気持ちが伝わる」

牡羊座のあなたは、19日（木）に言葉にしなかった気持ちがしっかり伝わりそうな予感です。言葉を尽くさずに感情を共有する時間を楽しみましょう

17日（火）は、お財布に穴が開いているのではないかと疑ってしまうことがありそう。でも、お金が消える事件の真犯人は、穴でも泥棒でもなく、無意識に繰り返す数百円のチリツモです。

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🤝 牡牛座：22日（日）は「景色を通して人とつながる」

牡牛座のあなたは、22日（日）は誰かと同じ風景を見ているだけで心が通じ合える日です。言葉を交わさずとも、隣で美しい花を愛でるだけで、人間関係がつながります♡

エンジンのかかりにくさを感じてしまうことがあるかもしれません。16日（月）はいきなりトップギアを入れようとせずに、少しずつ回転数を上げていきましょう。

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💼 双子座：19日（木）は「地道な努力が実を結ぶ」

双子座のあなたは、あらゆる作業に集中できて、自分の底力がアップする1週間です。特に19日（木）は、地道な努力が実を結びます。修行的な取り組みはこの日に頑張りましょう。

会話のきっかけが見つかりづらく、どうやって盛り上がったらいいかわからない場面があるかも。16日（月）は、沈黙にめげない強い心が大切です。

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💰 蟹座：18日（水）は「お金に関する直感が冴える」

蟹座のあなたは、18日（水）がお金に関する直感が冴える日です。理屈じゃないパケ買いやジャケ買いが、実はかなりのお得な買い物になるかも！

22日（日）は、相手の反応が読みにくくてモヤモヤしてしまうことがあるかもしれません。自分の言葉が届いているか、不安に感じるかもしれませんが大丈夫です。沈黙はよいサインと捉えましょう。

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💰 獅子座：19日（木）は「節約が生活を研ぎ澄ます」

獅子座のあなたは、出費をほとんどゼロにする日を作ってみましょう。19日（木）は、ストイックなまでにお金を使わないことを意識すると、ライフスタイルそのものが美しく研ぎ澄まされます。

これまで完璧に大丈夫だと思い込んでいたお仕事に、思いがけない落とし穴が見つかるかも。17日（火）は、その発見で顔面蒼白になるかもしれませんが、知らなければ改善できません。それもチャンスです♪

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💼 乙女座：18日（水）は「貯金作りが功を奏す」

乙女座のあなたは、大きなトラブルもなく安全運転できる1週間です。18日（水）は、少し早めにやるべきことを終わらせて、来週以降に向けた貯金作りを頑張るといいことがありそう☆

18日（水）は、人に合わせすぎて自分が透明になってしまいそう。自分の意見を出さないことは衝突を避けるために有効ですけど、ときには衝突しないと深まらない友情もあります。

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💼 天秤座：20日（金）は「仕事に自信が生まれる」

天秤座のあなたは、20日（金）が自分の仕事の成果に対して圧倒的な自信が生まれるときです。「これでいいのだ」と腹をくくったら、あらゆることへのモチベーションが上昇して、結果もついてきます。

近すぎて疲れている関係があるなら、16日（月）は、見直しの最適なタイミングかもしれません。人との距離を測り直すなら、この日にストレートに伝えましょう。

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💼 蠍座：18日（水）は「周囲にあなたの才能がバレる」

蠍座のあなたは、18日（水）に人から褒められてあなたの才能が周囲にバレてしまう機会が多くなりそうな予感です。転職に向けて行動を起こすにもよいタイミングかもしれません。

「あぁ、あの人はわかってない」って感じのぼやきが、16日（月）は大きくなってしまいそうな予感です。人の共感力には期待しすぎないほうが幸せかも♭

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🤝 射手座：19日（木）は「初対面の人と盛り上がる」

射手座のあなたは、19日（木）が初対面の人や久しぶりの人との会話が弾みやすい日です。逆に、毎日会っている人とは気まずい沈黙が生まれるかもしれません。新鮮な空気を運んでくれるのは、距離のある人です。

21日（土）は、想定外の出費が増えそうな星回りです。ランチの予算を下げることで、午後からのメンタルが安定します。減らせる出費は減らしましょう♪

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🤝 山羊座：22日（日）は「心安らぐ人との縁がup」

山羊座のあなたは、22日（日）は、親族や幼なじみのような、関係性のルーツがはっきりしている人との縁が上昇します。心安らぐ相手と過ごす時間、長めに取るようにしましょう。

お仕事と向き合うための準備に時間がかかりそうな1週間です。16日（月）はスロースタートです。本格的に集中できる環境が整うまで、じっくり待ちましょう。

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💼 水瓶座：19日（木）は「停滞していたことが動き出す」

水瓶座のあなたは、19日（木）にこれまで停滞していた案件が再び動き出す星回りです。こちらが投げかけるちょっとした一言で、一気に話が面白い方向に進むかも♪

テキストメッセージでの感情の行き違いが起こりやすいときです。17日（火）は些細なことで人と衝突してしまうかもしれません。重要な話は電話で伝えるのが◎です。

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💼 魚座：18日（水）は「とんでもないパフォーマンスが出せる」

魚座のあなたは、18日（水）はとんでもないパフォーマンスが出せそうな日です。お仕事に関するお勉強をすれば必ずリターンがあります。ガリガリガシガシ学びましょう。

16日（月）は、お金の計算が合わなくなりやすい日です。まったく忘れていたサブスクなどにお金が出てしまいそうなので、しっかり管理するようにしてください。

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五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ 10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。X