１５日、男子シングルス準決勝で勝利を喜ぶ温瑞博。（重慶＝新華社記者／黄偉）

【新華社重慶3月15日】卓球のワールドテーブルテニス（WTT）チャンピオンズ・重慶大会は15日、中国重慶市で男子シングルス準決勝が行われ、中国の温瑞博（おん・ずいはく）が日本の張本智和を4-2で下し、決勝に進んだ。

１５日、男子シングルス準決勝で得点を喜ぶ温瑞博。（重慶＝新華社記者／黄偉）

１５日、男子シングルス準決勝を終え、握手する温瑞博（左）と張本智和。（重慶＝新華社記者／黄偉）

１５日、男子シングルス準決勝でリターンする張本智和。（重慶＝新華社記者／黄偉）

１５日、男子シングルス準決勝でサーブを放つ温瑞博。（重慶＝新華社記者／唐奕）

１５日、男子シングルス準決勝で得点を喜ぶ温瑞博。（重慶＝新華社記者／黄偉）

１５日、男子シングルス準決勝で得点を喜ぶ温瑞博。（重慶＝新華社記者／唐奕）

１５日、男子シングルス準決勝でリターンする温瑞博。（重慶＝新華社記者／黄偉）

１５日、男子シングルス準決勝に臨む張本智和。（重慶＝新華社記者／黄偉）

１５日、男子シングルス準決勝でリターンする温瑞博。（重慶＝新華社記者／黄偉）