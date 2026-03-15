ジョンマスターオーガニック×MAZZEL♡春限定ギフトコレクション登場

ナチュラルコスメブランドジョンマスターオーガニックでは、「Let your senses bloom.-五感を咲かせて-」をテーマに春のギフトコレクションを展開中。春に芽吹く花々をイメージしたボディ＆ヘアケアアイテムが揃います。さらに、人気ダンス＆ボーカルグループMAZZELのNAOYAさんとTAKUTOさんがアンバサダーに就任。春の美しさを楽しむスペシャルなコンテンツや限定セットが登場し、注目を集めています♡

春を感じるボディ＆ヘアケア



今回の春コレクションでは、春に芽吹く木々や花々を思わせる香りのボディ＆ハンドケアアイテムをラインナップ。

やわらかく温かな香りが広がり、五感が咲くような心地よさを感じながらケアできるシリーズです。

季節の変わり目でゆらぎやすい春の肌や髪に寄り添うように設計されたアイテムで、毎日のセルフケア時間をより豊かなひとときにしてくれます。

春の贈り物としても、自分へのご褒美ケアとしても楽しめるコレクションとなっています。

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MAZZEL限定セットが登場



アンバサダーを務めるMAZZELのNAOYAさんとTAKUTOさんが選んだSpring giftのマストアイテムを組み合わせた限定セットが、2026年3月12日(木)より数量限定で発売されます。

セットには、それぞれのサインが刻印されたオリジナルデザインのブラシが付属。2月より開始した事前予約は大きな反響を呼び、初日に受付終了となりました。

その反響を受け、新たに2種のキットを追加し、合計4種類のラインナップで販売されます。

直営店舗：2026年3月12日(木)一般販売開始

※直営店舗では、Limited setのご購入は、お1人様3点までとさせていただきます。

公式オンラインストア：2026年3月12日(木)12:00～販売開始

※予告なく変更となる場合がございます。購入方法は、3月12日(木)12時頃に公開の特設ページにてご確認ください。

バンダナプレゼント＆SNS企画



春のギフトコレクションでは、特別なプレゼント企画も実施。

限定のボディ・ハンドケアアイテムやギフトセットを含む税込13,000円以上購入すると、NAOYAさん＆TAKUTOさんの手書きメッセージがデザインされたオリジナルバンダナが1枚プレゼントされます。

サイズ：約48×48cm

材質：コットン100%

配布期間：2026年3月12日(木)～4月22日(水)

※オリジナルバンダナはなくなり次第終了となります。上記期間中に終了する場合もございます。

直営店舗：2026年3月12日(木)販売開始

公式オンラインストア：2026年3月12日(木)12:00～販売開始

※予告なく変更となる場合がございます。

※直営店舗と条件が異なります。対象製品の合計金額税込13,000円以上のお買い上げでオリジナルバンダナをプレゼントいたします。

※クーポンコードの入力が必要となります。3月12日(木)12時頃に公開の特設ページにて詳細を必ずご確認ください。

さらに、公式XではNAOYAさん＆TAKUTOさんの直筆サイン入りコンボパドルブラシが当たるプレゼントキャンペーンも開催。

開催期間：2026年3月12日(木)～3月22日(日)

開催アカウント：ジョンマスターオーガニック公式Xアカウント

当選人数：10名様

春の美しさを楽しむ限定企画



ジョンマスターオーガニックの春コレクションは、花が咲くように美しさを引き出すボディ＆ヘアケアを楽しめる特別な企画。

MAZZELのNAOYAさんとTAKUTOさんが参加することで、ブランドの世界観をより魅力的に感じられるコラボレーションとなっています。

限定セットやプレゼント企画など、春を彩るコンテンツが満載♡五感を満たすケアアイテムで、毎日のビューティータイムを心地よく楽しんでみてはいかがでしょうか。