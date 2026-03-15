「言うことがキツすぎてけんかに」42歳女性、年収150万円。実家暮らしで抱える両親への不満と不安
All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、福井県越前市在住・42歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：サービス業
在住：福井県越前市
家族構成：親2人、自分
世帯年収：父300万円、母100万円、自分150万円
実家の間取り：一軒家7LDK
交際費：2万円
毎月のお小遣い：2万円
毎月の貯金額：2万円
貯金総額：200万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「出る予定なし」と話しました。
さらに「過去に1人暮らしをしていた時期はあるが、1人だと生活パターンが崩れて身体を壊しやすいと思ったから。家族といた方が会話があったりお互い気遣ったり刺激になるから」と話してくれました。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「両親が歳を重ねてきて同じ話を繰り返しされたりすると、将来認知症にならないか他の病気にかからないか心配になる」と回答。
続けて「出かける時に行き先や帰る時間を毎回聞かれること。車を共有しているのでお互いの都合を確認しなければいけないこと。家族だからとお互い言うことがキツすぎてけんかになること」と教えてくれました。
お金に関する悩みでは「父が世帯主で家の税金、地域に住むのにかかるお金。光熱費などすべて払ってくれているので、考えたくはないけど病気になったり、亡くなった時にどうするかが不安」と明かしてくれました。
持病がありフルタイムで働けず実家暮らしを選んだ回答者。将来、親が認知症や他の病気にならないかと不安を抱えつつ、家の税金や光熱費などの負担も心配している様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、福井県越前市在住・42歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：42歳女性
職業：サービス業
在住：福井県越前市
家族構成：親2人、自分
世帯年収：父300万円、母100万円、自分150万円
実家の間取り：一軒家7LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：4万円
交際費：2万円
毎月のお小遣い：2万円
毎月の貯金額：2万円
貯金総額：200万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「出る予定なし」と話しました。
「持病があってフルタイムで働けず」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「持病があってフルタイムで働けず、生活費が1人で稼げないのと両親が高齢になってきて心配だから」と説明。
さらに「過去に1人暮らしをしていた時期はあるが、1人だと生活パターンが崩れて身体を壊しやすいと思ったから。家族といた方が会話があったりお互い気遣ったり刺激になるから」と話してくれました。
「家族だからとお互い言うことがキツすぎてけんかになる」親2人と同居している回答者。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「両親が歳を重ねてきて同じ話を繰り返しされたりすると、将来認知症にならないか他の病気にかからないか心配になる」と回答。
続けて「出かける時に行き先や帰る時間を毎回聞かれること。車を共有しているのでお互いの都合を確認しなければいけないこと。家族だからとお互い言うことがキツすぎてけんかになること」と教えてくれました。
お金に関する悩みでは「父が世帯主で家の税金、地域に住むのにかかるお金。光熱費などすべて払ってくれているので、考えたくはないけど病気になったり、亡くなった時にどうするかが不安」と明かしてくれました。
持病がありフルタイムで働けず実家暮らしを選んだ回答者。将来、親が認知症や他の病気にならないかと不安を抱えつつ、家の税金や光熱費などの負担も心配している様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)