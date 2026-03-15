【ひらがなクイズ】正解してすっきり！ ひらがな2文字を当てよう！ ヒントは夜空に煌めく“あの光”
日常生活や物語の中で触れる言葉の響きに意識を向け、隠れた共通項を探り当てるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、天高く輝く存在から歴史を感じさせる城の造形まで、情緒豊かな語彙をセレクトしました。3つの空欄すべてを正しく埋める2文字を探り当ててみましょう！
□□しさま
□□り
あ□□しふなむし
ヒント：夜空を見上げたとき、美しく瞬いているあの光を親しみを込めて何と呼びますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれのキーワードに「おほ」を当てはめると、次のようになります。
おほしさま（お星様）
おほり（お堀）
あおほしふなむし（アオホシフナムシ）
夜空を彩る光の結晶である「お星様（おほしさま）」、静かに城を囲み守りを固める「お堀（おほり）」、そして海辺の岩場などで見られる独特な名前の生き物「アオホシフナムシ（あおほしふなむし）」。天空のロマン、歴史的な遺構、そして自然界の小さな命と全く異なるジャンルの言葉たちが登場しました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、天高く輝く存在から歴史を感じさせる城の造形まで、情緒豊かな語彙をセレクトしました。3つの空欄すべてを正しく埋める2文字を探り当ててみましょう！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□しさま
□□り
あ□□しふなむし
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：おほ正解は「おほ」でした。
▼解説
それぞれのキーワードに「おほ」を当てはめると、次のようになります。
おほしさま（お星様）
おほり（お堀）
あおほしふなむし（アオホシフナムシ）
夜空を彩る光の結晶である「お星様（おほしさま）」、静かに城を囲み守りを固める「お堀（おほり）」、そして海辺の岩場などで見られる独特な名前の生き物「アオホシフナムシ（あおほしふなむし）」。天空のロマン、歴史的な遺構、そして自然界の小さな命と全く異なるジャンルの言葉たちが登場しました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)