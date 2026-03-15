◇WBA世界バンタム級挑戦者決定戦 同級1位 ノニト・ドネア(フィリピン)＜12回戦＞同級4位・増田陸(帝拳)（2026年3月15日 横浜BUNTAI）

WBA世界バンタム級挑戦者決定戦で同級1位のノニト・ドネア（43＝フィリピン）が同級4位の増田陸（28＝帝拳）に激闘の末、8回にセコンドタオル投入でTKO負け。元5階級王者は世界挑戦権を再び手にすることは出来なかった。

レジェンドは激闘の末に再び日本で散った。1Rは緊張感のある立ち上がりとなった。終了間際に強烈なフックを出したが、空振りに終わった。2R以降も両者パンチが交差した。5Rにはギアを上げて、積極的に前に出た。しかし相手のパンチで右目の上をカットして流血した。6Rは激しい打ち合いとなった。相手の強烈なパンチで動きが止まる場面がありながらも、ドネアも強烈なパンチで相手の動きも止めた。しかし7Rになると動きが鈍った。終盤にはワンツーの左ストレートを被弾してダウンを喫した。

ダメージが残る中で8Rのゴングは鳴った。しかしドネアは相手のパンチの連打を被弾。最後はセコンドがタオルを投入してTKO負けとなった。

リングを降りると、リングサイドで試合を見守っていたWBAバンタム級王者・堤聖也（30＝角海老宝石）と会話を交わした。花道ではファンに向けて「ワタシハサムライデス！」とコメントを残して退場した。

1年10カ月ぶりの復帰戦となった昨年6月にフライ級での世界挑戦経験を持つアンドレス・カンポス（チリ）とWBA世界バンタム級暫定王座決定戦で激突したドネア。偶然のバッティングでドネアが右目上をカットし、試合続行不可能となったため負傷判定となり、3―0で判定勝ちした。

同年12月にはWBA同級正規王者の堤聖也（角海老宝石）との統一戦に挑んだ。1―2で判定負けも堤を追い詰め、健在ぶりを印象づけた。試合中は右目上をカットしたが「縫合も必要ない傷たった。ダメージもない」と試合後は京都を観光するなど日本でクリスマス休暇を過ごし、今年1月からセブ島での練習を開始した。

挑戦者決定戦を争う対戦相手の増田の印象については「とんでもない右…違った、左だ。とんでもないパワーを持っていて、非常に危険な選手。だが、自分もこの業界に25年もいて、あらゆるものを経験してきた。2人がリングに上がってどんなものが生まれるのか楽しみです」と口にした。

そして今回の試合に向けては新トレーナーとしてガブリエル・フローレス氏を招へい。プロとアマチュアでの経験もあり「ボクシングIQが高く、知識の素晴らしい人物」と説明したドネア。

「今回は基礎から新しいことをやってきた。今はボクシングが楽しい。ゲイブ（ガブリエル）がかつての自分を取り戻してくれた。新しい自分を見せられる」と自信満々の言葉を並べていたが、“神の左の継承者”と呼ばれる男に敗れた。