◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 ●同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸〇（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦で、同級４位・増田陸（２８）＝帝拳＝が元世界５階級制覇王者の同級１位ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝を破り、ＷＢＡ王者への挑戦権を獲得した。ドネアは日本のリングで２０１９年１１月と２２年６月の井上尚弥（大橋）戦、昨年１２月の堤聖也（角海老宝石）戦に続き４連敗となった。

増田が伝家の宝刀・左ストレートで世界王座に王手をかけた。左フックを武器に世界５階級を制覇したドネアを相手に「真剣の斬り合いみたいな試合になる」と挑み、ＷＢＡ王者への挑戦権を獲得した。

レジェンドを踏み台に、世界へ駆け上がると決めていた。昨年６月８日、ＷＢＡ１１位のバンケス（ベネズエラ）に左ストレート一撃で初回ＫＯ勝ち。その６日後、ドネアがＷＢＡ暫定王座を獲得すると、所属ジムの本田明彦会長に対戦を直談判した。今年１月上旬、本田会長から電話で「ドネアとやるか？」と打診され「やらせてください」と即答。迷いはなかった。

昨年１１月の前戦ではカルデロン（メキシコ）に５回負傷判定で勝利したが「バランスが良くなかった」。頭の位置、前の手（右手）の使い方、足の幅、相手に対してのポジショニング。細部の一つ一つを、大和心トレーナー（５０）とともに徹底的に見つめ直し「さらに深いボクシングができるようになった」という。

ＷＢＡ正規王者・堤聖也（３０）＝角海老宝石＝とは、２３年８月のデビュー４戦目で対戦。当時の日本王者・堤に挑んだが、判定で敗れた。増田にとって、プロキャリア唯一の黒星だ。ＷＢＡには休養王者アントニオ・バルガス（２９）＝米国＝もいるが、堤への挑戦が実現すれば王座とリベンジを懸けた一戦になる。

ジムの先輩でもある元ＷＢＣ世界バンタム級王者・山中慎介氏の「神の左」の継承者として、戦国の同級で世界を目指す。古今無双の切れ味を誇る名刀・左ストレートを武器に、天下取りへと踏み出す。