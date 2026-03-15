◆プロボクシング ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 〇王者アンソニー・オラスクアガ （９回ＴＫＯ） 同級６位・飯村樹輝弥●（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチは王者アンソニー・オラスクアガ（２７）＝米国、帝拳＝が挑戦者の同級６位・飯村樹輝弥（２８）＝角海老宝石＝に９回１分１９秒ＴＫＯ勝ち。リングサイドで試合を見守った世界３階級制覇王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が、親友の５度目の防衛を祝福した。

「トニー（オラスクアガの愛称）は攻撃力が優れているし、途中でボクシングを調整する動きだったりが優れているから、なかなか崩しづらいだろうと思った。最後まで集中力を切らさず、セコンドの声もしっかりきいていた。たくさんの刺激をもらいました」と中谷。オラスクアガは中谷が中学卒業後、単身で米国武者修行をした時からの親友。切磋琢磨（せっさたくま）しながら、お互いを高め合ってきた。

一方で、挑戦者の飯村の戦いぶりにも目をほそめた。「試合にかける思いというのが伝わってきた。トニーも言っていましたが、とてもタフ。そういう気持ちというのは、世界戦では大事な事だと思う」とたたえた。挑戦者の立場として、強いと言われる王者に向かう姿勢からも刺激を受けたという。

中谷は５月２日、東京ドームで世界４団体スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝に挑戦する。今後は米国ロサンゼルスでスパーリングを中心とした強化キャンプを行う予定だ。井上尚戦に向けては２月下旬から沖縄で走り込み合宿を行い、その後、スパーリングも再開。８戦全勝で昨年の全日本新人王を獲得した日本スーパーバンタム級１２位の市原涼（２３）＝黒潮＝相手に実戦練習を重ねている。

「今日はしっかりパワーをもらいました。そのパワーを生かせるように、米国でも頑張ってきます」と中谷。打倒モンスターに向けて気合を入れていた。