二宮和也、嵐ラストツアー札幌公演3日間終え感謝「本当に最高のスタートを切る事が出来ました」 東京公演に向け意気込みも
5人組グループ・嵐の二宮和也が15日、自身の公式Xを更新。嵐のラストツアー札幌公演3日間を終え、感謝をつづった。
【全文】「本当に最高のスタートを切る事が出来ました」二宮和也、嵐ラストツアー札幌公演3日間終え感謝
二宮は「無事に札幌ドーム3日間終える事が出来ました！」と報告し、「ご参加下さった皆様！ありがとうございました！」「本当に最高のスタートを切る事が出来ました」と感謝。続けて「さぁ、次は東京だっ！」と意気込み、「ご参加の皆様！よろしくお願いします」と呼びかけた。
嵐は、13日から15日までの3日間、北海道・札幌ドームでラストツアーの北海道公演を開催。2020年12月31日をもって活動休止して以来、約5年の時を経てファンの前に姿をみせた。二宮は初日開演前である午後5時44分に「じゃあ行ってきます！」、そして終演後の午後10時6分には「ただいま！」と投稿していた。
【全文】「本当に最高のスタートを切る事が出来ました」二宮和也、嵐ラストツアー札幌公演3日間終え感謝
二宮は「無事に札幌ドーム3日間終える事が出来ました！」と報告し、「ご参加下さった皆様！ありがとうございました！」「本当に最高のスタートを切る事が出来ました」と感謝。続けて「さぁ、次は東京だっ！」と意気込み、「ご参加の皆様！よろしくお願いします」と呼びかけた。
嵐は、13日から15日までの3日間、北海道・札幌ドームでラストツアーの北海道公演を開催。2020年12月31日をもって活動休止して以来、約5年の時を経てファンの前に姿をみせた。二宮は初日開演前である午後5時44分に「じゃあ行ってきます！」、そして終演後の午後10時6分には「ただいま！」と投稿していた。