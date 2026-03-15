男女ユニット「いきものがかり」がデビュー20周年を記念した主催フェスを14、15の両日、千葉県船橋市のLaLa arena TOKYO―BAYで初開催した。

デビュー20周年を両日あわせて15組の豪華アーティスト陣が祝福。初日はアイナ・ジ・エンド、上白石萌音、JUJU、スキマスイッチ、槙原敬之、2日目はwacciら後輩バンドの他、鈴木雅之、TOMOO、秦基博、先輩のゆずらがパフォーマンスした。2日目にはSUPER EIGHTの村上信五、お笑いトリオ「ロバート」の秋山竜次がサプライズ出演した。

両日で2万人を動員。リーダーの水野良樹は結成からの27年間を振り返り、「いろんな出会いと別れがあった。20年は簡単にたどり着ける所ではなかった」と語り「本当にありがとう」とファンに感謝した。吉岡聖恵（42）も「これからも歌を届けていきたいので、よろしくお願いします」と意気込み、会場は温かい拍手に包まれた。

代表曲「じょいふる」「ありがとう」など全11曲を披露。水野の「20年ありがとう」という言葉で握手を交わすと、吉岡は「本当に3人から始まって2人になったけど、2人だけじゃないって勇気をもらえた2日間でした」と涙。「これからも頑張ります」と力強く宣言し、ラストはデビュー曲「SAKURA」で締めくくった。