レッチェFWの急変にスタジアム騒然…瞬時に救出に向かったナポリ指揮官コンテ「彼の様子がおかしいことに気づいたんだ」
14日のセリエA第29節、ナポリ対レッチェの試合で思わぬハプニングが起きた。伊『フットボール・イタリア』が伝えている。
問題の場面は後半42分過ぎ。レッチェのFWラメック・バンダがタッチライン付近で突然ふらつき、そのままピッチに倒れ込んだ。近くにいたアントニオ・コンテ監督とFWマッテオ・ポリターノは異変に気づき、すぐさま医療スタッフに対応を求めたという。
コンテ監督は試合後、当時の状況について次のように説明した。
「私はFKの場面で壁の準備をしているところだった。すると彼の様子が少しおかしいことに気づいた。ふらつき始め、その後胸に手を当てたんだ。それを見て本当に怖くなった」
さらに指揮官は、すぐにピッチへ駆け込んで助けを呼んだと明かした。
「私はすぐにピッチへ走り込んで助けを呼んだ。彼が無事で、早く回復することを願っている。バンダはいい青年だし、もうすぐ子どもも生まれると聞いている。彼と家族に幸運を祈っている」
現地報道によると、バンダは直前のプレーで胸部に衝撃を受けた可能性があり、呼吸が苦しい様子だったという。ただし意識を失った様子は確認されていないと伝えられている。
なお、バンダは検査の結果、神経系や心臓にも異常なし。後遺症も確認されなかったため、無事に帰宅している。
問題の場面は後半42分過ぎ。レッチェのFWラメック・バンダがタッチライン付近で突然ふらつき、そのままピッチに倒れ込んだ。近くにいたアントニオ・コンテ監督とFWマッテオ・ポリターノは異変に気づき、すぐさま医療スタッフに対応を求めたという。
コンテ監督は試合後、当時の状況について次のように説明した。
さらに指揮官は、すぐにピッチへ駆け込んで助けを呼んだと明かした。
「私はすぐにピッチへ走り込んで助けを呼んだ。彼が無事で、早く回復することを願っている。バンダはいい青年だし、もうすぐ子どもも生まれると聞いている。彼と家族に幸運を祈っている」
現地報道によると、バンダは直前のプレーで胸部に衝撃を受けた可能性があり、呼吸が苦しい様子だったという。ただし意識を失った様子は確認されていないと伝えられている。
なお、バンダは検査の結果、神経系や心臓にも異常なし。後遺症も確認されなかったため、無事に帰宅している。