アーセナル逸材ダウマンが16歳73日ゴールでプレミア史上最年少記録を更新、アルテタ監督「あの年齢でやってのけるのは普通ではない」

アーセナル逸材ダウマンが16歳73日ゴールでプレミア史上最年少記録を更新、アルテタ監督「あの年齢でやってのけるのは普通ではない」