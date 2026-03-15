　アーセナルの超新星が最年少記録を打ち立てた。MFマックス・ダウマンは14日のプレミアリーグ第30節・エバートン戦でゴール。16歳73日での得点はプレミアリーグ最年少得点記録となった。

　アーセナルは後半44分に先制点を挙げる。すると、29分から途中出場したダウマンが後半アディショナルタイム7分過ぎに躍動。相手CKのカウンターからドリブルで長距離を走り切ると、相手選手をかわしてゴールへ。相手GKも攻撃参加していたため、シュートは無人のゴールに入った。

　ダウマンの16歳73日でのゴールは、2005年に16歳270日でゴールを決めたエバートンFWジェームズ・ボーンの最年少記録を大幅に更新。15歳でプレミアリーグデビューを果たした逸材が歴史的なゴールでその名を刻んだ。

　英『スカイ』では、ミケル・アルテタ監督の評価を伝えている。指揮官は「すばらしい瞬間だった。特にゴールの流れは魔法のようだった」と称賛。「彼がボールを持つたびに何かが起こり、チームの攻撃はより脅威になる。あの年齢でプレッシャーのかかる状況の中でそれをやってのけるのは普通のことではない」と語った。

「我々がやっているのは思い出と瞬間を作ることだ。何年経っても、今日スタジアムにいた人々は『あのシーズンの大事な試合で16歳の少年がゴールを決めた日、私はエミレーツにいた』と語るだろう」