アーセナル逸材ダウマンが16歳73日ゴールでプレミア史上最年少記録を更新、アルテタ監督「あの年齢でやってのけるのは普通ではない」
アーセナルの超新星が最年少記録を打ち立てた。MFマックス・ダウマンは14日のプレミアリーグ第30節・エバートン戦でゴール。16歳73日での得点はプレミアリーグ最年少得点記録となった。
アーセナルは後半44分に先制点を挙げる。すると、29分から途中出場したダウマンが後半アディショナルタイム7分過ぎに躍動。相手CKのカウンターからドリブルで長距離を走り切ると、相手選手をかわしてゴールへ。相手GKも攻撃参加していたため、シュートは無人のゴールに入った。
ダウマンの16歳73日でのゴールは、2005年に16歳270日でゴールを決めたエバートンFWジェームズ・ボーンの最年少記録を大幅に更新。15歳でプレミアリーグデビューを果たした逸材が歴史的なゴールでその名を刻んだ。
英『スカイ』では、ミケル・アルテタ監督の評価を伝えている。指揮官は「すばらしい瞬間だった。特にゴールの流れは魔法のようだった」と称賛。「彼がボールを持つたびに何かが起こり、チームの攻撃はより脅威になる。あの年齢でプレッシャーのかかる状況の中でそれをやってのけるのは普通のことではない」と語った。
「我々がやっているのは思い出と瞬間を作ることだ。何年経っても、今日スタジアムにいた人々は『あのシーズンの大事な試合で16歳の少年がゴールを決めた日、私はエミレーツにいた』と語るだろう」
アーセナルは後半44分に先制点を挙げる。すると、29分から途中出場したダウマンが後半アディショナルタイム7分過ぎに躍動。相手CKのカウンターからドリブルで長距離を走り切ると、相手選手をかわしてゴールへ。相手GKも攻撃参加していたため、シュートは無人のゴールに入った。
英『スカイ』では、ミケル・アルテタ監督の評価を伝えている。指揮官は「すばらしい瞬間だった。特にゴールの流れは魔法のようだった」と称賛。「彼がボールを持つたびに何かが起こり、チームの攻撃はより脅威になる。あの年齢でプレッシャーのかかる状況の中でそれをやってのけるのは普通のことではない」と語った。
「我々がやっているのは思い出と瞬間を作ることだ。何年経っても、今日スタジアムにいた人々は『あのシーズンの大事な試合で16歳の少年がゴールを決めた日、私はエミレーツにいた』と語るだろう」
MAX DOWMAN DANS L'HISTOIRE DE LA PREMIER LEAGUE— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 14, 2026
À seulement 16 ans et 73 jours, le jeune joueur des Gunners devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League #ARSEVE | #PremierLeague pic.twitter.com/oDo4ua0kya