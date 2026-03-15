この記事をまとめると ■路上駐車するトラックの多くは荷待ちや納品待機が理由 ■駐車スペース不足や店舗構造が路上荷降ろしを招いている ■警察の許可を得て納品するケースもあり一概に違反とは限らない

物流を支える現場の事情

昨今、路上駐車しているトラックが社会問題となっている。公道とは、車両が走行するために存在するものであり、決して駐車するためにあるわけではない。それゆえ路上駐車しているトラックが非難されるのはもっともな話なのだが、その多くはドライバーの身勝手な行動によるものではなく、荷主や顧客の都合に合わせて駐車しているというのが実情である。

荷物が仕上がるのを待っていたり、荷降ろしの順番が来るのを待っていたり。とくに車体の大きな大型トラックやトレーラーともなれば待機できる場所も限られてしまうため、仕方なく路上で待機しているというケースがほとんどなのだ。

それで違反切符を切られてしまうドライバーに同情する声も聞こえてくるが、路上駐車が招く危険性も無視はできない。取り締まる側の警察もドライバーの内情を理解しつつも、市民からの通報があれば取り締まらざるをえないし、事故を未然に防ぐためにも、路上駐車を野放しにするわけにはいかないのだ。最近になって荷主や業者側にも指導やペナルティが課されるようになってはいるが、それはあくまでも建前であり、表面上だけの話。きっと、トラックの路上駐車問題が解決することはないだろう。

また、路上駐車をしながら荷降ろしをしているトラックを見かけることも多い。市街地はもちろん、最高速度が時速60kmに設定された主要国道でも納品車両が存在するため、とても危険な存在であるといえる。そのようなトラックに対し、危険で迷惑だと感じたことがある人も少なくないだろう。

都市部の駅前などに位置するコンビニエンスストアでは、駐車場をもたない店舗が数多く存在している。自動車で訪れる層ではなく、電車を利用する人たちをターゲットにした店舗だ。お客様用駐車場を用意するにはコストがかかるため、それも都会ならではの内容であるといえるだろう。

しかし、納品は電車ではなくトラックで行われる。専用の駐車場が存在しない以上、路上駐車で納品せざるをえないのだ。また、ファミリーレストランなどでは1階部分が駐車場になっているものが多く、背丈のあるトラックは入庫できない。そのような場合でも、路上で荷降ろしするほかないのである。

そのような理由があることは理解できても、危険であることは間違いない。もし通報されたとしたら、ドライバーが違反切符を切られてしまうのだろうか。そのあたりの対策は、コンビニ側ではなく納品を行う運送会社側が対策を練っている。該当する場所の所轄警察へと出向き、路上駐車の許可を得るというものだ。そうすることで、交通違反の対象にならないようにしているのである。

そのような許可が取れるということすら知らない人が多いだろうが、そうでもしなければ納品ができなくなるし、ドライバーは免許を失ってしまう。ロードサイドの店舗前の路上で納品しているトラックを見たら、やみくもに通報するのではなく、きちんと許可を取っているんだなと思ったほうが無難だろう。

道路は、利用する人たち全員のために存在する。そのなかには、仕事のためにやむなく路上駐車している車両も数多く存在する。路線バスしかり、タクシーしかり、塵芥車しかり、工事車両しかり、納品トラックしかり。邪魔で危険な存在であるのは間違いないが、ぜひとも大きな心でハンドルを握ってほしいと願う。