2024年に本格再始動を果たし、まもなく21周年を迎える5人組ロックバンド「Sadie」。熱量の高いステージにおいて、ギタリストの美月はひょうひょうとした語り口でMCを回し、絶妙なバランスで場を和ませる。今回の単独インタビューでは、まぶしすぎず、でも確かにそこにある光のような存在感の理由と、表現者としての原点に迫った。 （ヴィジュアル系特集取材班）

激しいサウンドと狂気をはらんだパフォーマンスでフロアを制圧するSadie。しかし、ひとたびMCタイムに入ると、張り詰めた空気がふっと緩む瞬間がある。中心にいるのが、美月だ。

自らは一歩引きながらメンバーに話を振り、客席の緊張を解きほぐす。その絶妙な立ち回りは、どのようにして育まれたのか。軌跡を辿ると、一人の少年が抱いた純粋な願いに行き着いた。

「最初、SMAPが好きで。木村拓哉さんが『夜空ノムコウ』でギターを弾いているのを見て始めたんです」

照れくさそうに笑いながら明かしてくれた原点は、中学生で手にしたアコースティックギターだった。テレビをつければL'Arc〜en〜CielやGLAYがミリオンセールスを記録し、チャートを席巻していた90年代後半。リアルタイムを知る読者にとっては、音楽番組にかじりつき、お気に入りの曲をCDやMDに録音していたあのまぶしい時代だ。

自然とヴィジュアル系の世界に惹かれ、高校最後の文化祭で初めてステージに立った瞬間、「あ、僕バンドやろう」と直感したという。だが、プロの世界へ進むことには家族をはじめ周囲の猛反対を受けた。それでも諦めなかったのは、胸の内に確固たる理由があったからだ。

「やっぱり僕も最初はリスナーで。色々なバンドを聴いて、その言葉や楽曲に救われ、辛い日々を乗り越えてきました」

自身も音楽に支えられた一人。だからこそ、今度は自分がきっかけを与える側になりたいと願った。

「僕が作った曲や発した言葉が、誰かの人生を変えたり救ったりする。そういう声を聞いてやりがいを感じましたし、それがずっと頑張ってこれた原動力かなと思います」

その熱意は、やがて運命を引き寄せる。大阪で幼馴染と組んでいたバンドが解散し、どこにも属さず“宙ぶらりん”になっていた時期。当時のインターネットのメンバー募集掲示板に「ギター弾けます」と書き込んだ。そこに連絡をくれたのが、Sadieのボーカル・真緒だった。

「真緒さんの『このバンドをしたい』という意思を聞いて、すぐ決めました。初めて会ったのはアメリカ村のど真ん中、なんかの筋の道でしたね」

大阪の小さな路地での出会いが、20年以上続く人生の太い軸となったのだ。

順風満帆に見えるキャリアの中にも、強烈な挫折の記憶がある。ある別プロジェクトで名だたる先輩アーティストたちと共演した際、自分だけが「圧倒的に知名度がなかった」という現実に直面したのだ。

「そこはすごい悔しかったですね。でも、いい意味で原動力になりました。『なにくそ』っていう悔しさがターニングポイントで、これが自分の目指すべき場所なんやなって」

インタビューの終盤、人生を支える言葉を尋ねると、自身の「美月」という名前に触れた。

「最初は、憧れの人から勝手に頂戴した名前だったんです」 。だが、年齢と経験を重ねた今、名前に込める意味は変わったという。

「今の時代、生きにくい方がたくさんいると思うんです。太陽ほどまぶしいとしんどいけど、月みたいに少し柔らかい光で、ファンの方を明るく照らせるような存在になれたらいいなと。そういう意味で、今は『月』という言葉を掲げています」

家事や仕事、親の介護など、目まぐるしい日々に追われ、ふとため息をつきたくなる夜がある。SNSの画面を縦にスクロールして、強すぎるポジティブな言葉やまぶしい光に、かえって疲れてしまう時。そんな暗闇の中で、そっと足元を照らしてくれる月の光は、どれほど心強いだろうか。

「復活ライブのDVDをチェックした時に、自分の言葉を聞いて『あ、やっぱりそういう風に思ってたりするんやな』と客観的に感じました。とっつきやすいというか、より身近な存在になれたらいいなと思ってます」

まぶしすぎなくていい。日常の「生きにくさ」を抱えながら闘う“あなた”にとって、美月という存在は、今日も静かに、そして優しく寄り添うように光り続けている。