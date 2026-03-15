俳優・アーティストの三山凌輝（２６）が１５日、ＲＹＯＫＩ ＭＩＹＡＭＡとして、東京・国立代々木競技場第一体育館で「ＡＧＥＳＴＯＣＫ２０２６ ｉｎ 国立代々木競技場 第一体育館」に登場した。

今回がアーティスト・ＲＹＯＫＩ ＭＩＹＡＭＡとしての初めてのステージ。「せっかくなら盛り上がろうぜ！」と観客をあおりながら「Ｏｒｉｇｉｎａｌ Ｓｉｎ」など５曲披露し、圧巻のパフォーマンスを届けた。

ＭＣでは「皆さん、初めましての人は初めまして。お久しぶりの人はお久しぶり、ＲＹＯＫＩ ＭＩＹＡＭＡです」とあいさつ。「ＲＹＯＫＩ ＭＩＹＡＭＡとしての活動は２月からで、（今イベント側が）すぐに声をかけてくださった」と感謝。「忘れられないステージの最初の門出になる」と思ったというが、「ちょっとまって曲がねえ！と（なった）」と笑わせた。「少しでもいい日にして終わらせてもらえればと。毎週曲出してます、ぜひ聞いてください」と呼びかけていた。

三山は２０２５年５月に所属していたグループのマネジメント事務所と、個人で所属する事務所から独立。同年８月には俳優・趣里との結婚を発表し、同年９月には第１子が誕生したことも明らかにしていた。同年１１月にグループを脱退し、新会社「Ｓｔａｒ Ｏｆ Ｗｏｎｄｅ」を立ち上げていた。

今年からソロアーティストとしての活動を本格化させることも明言しており、俳優・アーティスト・実業化と三つの側面で活動の幅を広げていく。

今イベントにはＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ、ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ、ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹなども登場した。