【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 7−0 フィリピン女子代表（日本時間3月15日／スタジアム・オーストラリア）

【映像】本当に泣いてない？衝撃ゴール→歓喜の一部始終

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF松窪真心が見せた、プレーとの可愛らしいギャップが話題だ。強烈な代表初ゴールを決めた直後、感涙しているかのような姿を見せたが、試合後には笑顔で否定。微笑ましいやり取りがあった。

日本時間3月15日、AFC女子アジアカップ2026の準々決勝でフィリピン女子代表と激突したなでしこジャパンは、相手の堅い守りに苦戦する時間帯もあったが、前半終盤の連続得点でペースを握ると、後半には攻撃陣が爆発する。終わってみれば7−0の圧勝劇でベスト4へと駒を進め、2027年ワールドカップの出場権を手にした。

このゴールショーの中で、スタジアムをひときわ沸かせたのが松窪だ。コンディション不良でグループステージを欠場していた21歳の逸材は、57分からピッチに立ち今大会初出場。すると10分後の67分、ペナルティーエリア右でFW藤野あおばからパスを受けると、相手2人の厳しいマークを物ともせずに強引に前進。カバーにきた3人目も鮮やかにかわし、最後は体勢を崩しながらも右足を振り抜き、ニアサイド上段へ豪快なシュートを突き刺した。

自身にとってAマッチ11試合目で生まれた待望の代表初ゴール。ピッチに倒れ込みながら両手を挙げて喜んだ松窪は、その直後に手で顔を覆うような仕草を見せ、立ち上がった際にも少し目が潤んでいるように見えた。

これを見た解説の岩渕真奈さん（元なでしこジャパンMF）は、「泣いてますかね？ 代表初ゴールは嬉しいですよね。以前も再三に渡ってチャンスを作ってきた中で、点が取れなくて悔しいという話も聞いていたので、私もすごく嬉しいですね」と後輩の活躍に目を細めた。

SNSでも「涙」が注目されたが…

SNS上のファンからも、「メッシやんけ」「あれだけ体勢崩しながら前進して、シュートも枠内にかつゴールはホンマにスゴイわ」「これはマジですごいゴールですよ」「いやはや、凄いものを見せてもらった」「秘密兵器が大活躍」とプレーに驚く声はもちろん、「嬉し泣きかな」「目がウルウルきてる」「こっちも嬉し泣きしちゃう」「泣いてるのかな？」など感涙に関するコメントも目立った。

しかし、試合後のフラッシュインタビューで松窪は、「入った時は自分でもビックリしたけど、みんなが喜んでくれて嬉しかった」と振り返りつつ、インタビュアーから「涙もあったように見えましたが？」と問われると、「いや、（泣いて）ないです」と笑顔で即答した。

とはいえ、本心ではプレッシャーと戦っていたようだ。「グループリーグは出られなかったし、色んな人がゴールを決めていて少し焦りもあった。だけど、今日ここで決められてホッとしています」と素直な思いを吐露。ゴールシーンについては「あおばさんからボールを受けたときに、相手がいたけど強引に行ってみようと思っていた。最後はGKも気にせず、いったん足を振ってみようと。ネットに入っているのを見てホッとしました」と明かした。

さらに、憧れの存在である岩渕さんとは、大会前に交わしたある約束があったという。「岩渕さんと約束した5ゴールにはあと4ゴールが必要なので、あと2試合がんばって戦って、ゴールを取れるように頑張ります」と、さらなる量産を誓った。

プレッシャーを跳ね除け、大舞台で結果を出した松窪。日本時間3月18日に行われる韓国代表との準決勝でも、力強いプレーとあどけない笑顔を見せてくれることに期待したい。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

