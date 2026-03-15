TBS山本恵里伽アナウンサー（32）が15日、アシスタントを務めるTBSラジオ「爆笑問題 日曜サンデー」（日曜午後1時）に生出演し、番組を3月で卒業することを報告した。

番組のラストで、山本アナは「実はですね、3月いっぱいで『日曜サンデー』、卒業することになりました」と報告した。太田光が「どういうことよ？」と驚くと、山本アナは、直前の急な決定だったと説明。「ちょっと急すぎて、私もこの話を最初に聞いたのが3月に入ってからだったので。いろんなことがダダダっと決まりまして、急展開ということで。シフトの関係とかもありまして、このタイミングでの卒業ということになってしまいました」と明かした。

太田が「寂しいね」とつぶやくと山本アナは「ただ、次の後任のアナウンサーですよ」と前置きし、「次は篠原梨菜アナウンサーです」と後任を紹介。田中裕二は「しのりな！競馬の実況も」と相づちを打ち、山本アナは「競馬の実況を毎月やってくれているあの、しのでございます。私も心から信頼している大好きな後輩なので」とした。

山本アナは篠原アナについて「（選挙特番の）開票速報も一緒にやっていましたし、たまにご飯行ったり、飲みに行ったりもしている」とコメント。太田は「何て呼べばいいですかね？しのら様」と聞くと、山本アナは「私は『しのりな』もしくは『しの』」と返し、田中は「全部『様』付ける…エリカ様に引っ張られすぎじゃない？」と笑った。

山本アナのアシスタントとしてのラスト出演は次週22日になるとも告知。「本当に急でごめんなさいね。本当はもうちょっと早くお伝えしたかったんですけど、ちょっといろいろバタバタと決まって。でもポジティブな卒業でございますので、来週も聴いてくださいね、お願いします」と呼びかけた。

番組公式Xでも「4年間担当した山本恵里伽アナウンサーは3月いっぱいで番組を卒業し、4月からは！篠原梨菜アナウンサーがお送りします！」と記された。

山本アナは16年入社で「報道特集」（土曜午後5時半）メインキャスターなどを務めている。「日曜サンデー」では爆笑問題と明るく軽妙なやりとりや、本音もズバリと言うトークを披露し、報道番組とは違う一面を見せていた。篠原アナは3年後輩となる。