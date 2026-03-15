Kis-My-Ft2の新曲「HEARTLOUD」が、4月6日(月)に配信リリースされることが決定した。本楽曲は4月より放送されるTVアニメ『MAO』のオープニングテーマとなっている。

「HEARTLOUD」は心を揺さぶる言葉の世界を繊細な旋律とクールなリズムで描いた作品。内に秘めた熱を抱きしめる鋭くも情熱的な楽曲に仕上がっているとのことだ。

また、Kis-My-Ft2の結成日となる7月26日(日)には新曲「HB2U」の配信リリースも決定した。「HB2U」は “Happy Birthday To You” を略した表現で、特別な節目や大切な日を祝福する“バースデーソング”として制作されたポップチューン。軽快なビートと、ポジティブなメロディで、祝福の気持ちが自然と広がっていくような世界観をイメージした、聴く人それぞれの大切な日にも寄り添える、明るく前向きなバースデーソングに仕上がっている。

リリースに先駆け、3月17日(火)からはTikTok / Instagram / YouTube Shortsにて楽曲の一部が配信される。

そして、以前開催決定が発表となったアリーナツアー＜Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ･･････＞の詳細も発表となった。6/20(土)北海道立総合体育センター(北海きたえーる)を皮切りに全国19公演が行なわれる。詳細はKis-My-Ft2オフィシャルサイトにて。

■「HB2U」

7/26(日)0:00〜 配信開始 ※日本時間

【SNS先行配信】※音源の一部のみ

2026年3月17日(火) 0:00〜 ※日本時間

https://kis-my-ft2.lnk.to/15th_HB2U

※サービスによって配信開始時間に時差が生じる場合がございます。予めご了承ください。

■＜Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ･･････＞

2026年

6/20(土)開演18:30 [北海道] 北海道立総合体育センター(北海きたえーる)

6/21(日)開演13:00／開演18:30 [北海道] 北海道立総合体育センター(北海きたえーる)

6/27(土)開演18:30 [宮城] セキスイハイムスーパーアリーナ

6/28(日)開演13:00／開演18:30 [宮城] セキスイハイムスーパーアリーナ

7/4(土)開演13:00／開演18:30 [福岡] マリンメッセ福岡A館

7/5(日)開演14:00 [福岡] マリンメッセ福岡A館

8/3(月)開演18:30 [大阪] 大阪城ホール

8/4(火)開演13:00／開演18:30 [大阪] 大阪城ホール

8/10(月)開演13:00／開演18:30 [神奈川] 横浜アリーナ

8/11(火･祝)14:00 [神奈川] 横浜アリーナ

8/22(土)開演13:00／開演18:30 [静岡] エコパアリーナ

8/23(日)開演14:00 [静岡] エコパアリーナ

9/4(金)開演18:30 [千葉] ららアリーナ 東京ベイ

9/5(土)開演13:00／開演18:30 [千葉] ららアリーナ 東京ベイ

9/6(日)開演14:00 [千葉] ららアリーナ 東京ベイ

9/12(土)開演13:00／開演18:30 [広島] 広島グリーンアリーナ

9/13(日)開演14:00 [広島] 広島グリーンアリーナ

9/19(土)開演13:00／開演18:30 [新潟] 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター

9/20(日)開演14:00 [新潟] 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 詳細はこちらよりご確認ください。

https://starto.jp/s/p/live/10433?artist=17