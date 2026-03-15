本田毅(G)と本田聡(B)による本田兄弟と、スウェーデン在住のJun Elding(Vo)によるロックバンド GITANEが3月18日、DVD『MIRACULOUS ENCOUNTER』をリリースする。

同ライヴ映像作品には、2025年8月2日に東京・代官山SPACE ODDで行われたライブ＜MIRACULOUS ENCOUNTER＞の模様を収録。この公演は、本格的なバンドスタイルでのステージとしては6年ぶりに開催されたものだ。

GITANEは1999年に徳間ジャパンよりデビュー。本田兄弟による洗練された完成度の高いロックサウンドと、Jun Eldingのヘミングウェイを思わせる歌詞世界が融合した独自的な音楽性が特徴だ。2002年の活動休止後、Jun Eldingはスウェーデンへ移住。それぞれ音楽活動を続けていたが、2019年に結成20周年を記念した17年ぶりの再集結ライブ＜GITANE 20th Anniversary Live 2019「Defragmentation」＞を東京と大阪で開催。両公演ともチケットは即日ソールドアウトとなり、反響を呼んだ。

その後もバンドとしての活動再開が模索されていたが、世界的なCOVID-19の影響により、新たなライブの開催は見送られることとなる。しかし2025年、ファンの期待に応える形で6年ぶりのライブ開催が実現。“奇跡の邂逅”を意味するタイトルのもとに開催されたのが、＜MIRACULOUS ENCOUNTER＞だ。

特筆すべきは、2002年発表の3rdアルバム『A FLOWER IN THE DARK』以来、実に23年ぶりとなる新曲「JUMON」が披露されたことだ。往年のGITANEサウンドやカラーを残しながらも、現在の感性によってアップデートされた同曲は、単なるノスタルジーに留まらない、現在進行形のロックとして強い印象を残した。

PCと生楽器を融合させたその先駆け的な制作スタイルは、今や音楽シーンの主流のひとつとなった。しかしGITANEのサウンドは、そのどれにも埋もれることなく独自の存在感を放ち続けている。DVD『MIRACULOUS ENCOUNTER』は、長い年月を経て再び交差した三人の軌跡と、現在進行形のロックバンドとしての姿を刻んだライブ映像作品として届けられる。なお、本作は全国レコード店およびオンラインショップにて販売される。

■ライブDVD『MIRACULOUS ENCOUNTER』

2026年3月18日(水)発売

BITH-022 4,800円(税込) ※オフィシャル限定盤

購入リンク：https://bith.jp/mall/item/bith022/

▼収録内容

＜GITANE LIVE 2025『MIRACULOUS ENCOUNTER』＞

2025年8月2日＠東京・代官山 SPACE ODD

01_Saving Myself

02_Ceremony

03_I WILL BREAK YOU

04_I Wish

05_Please Call Me

06_WHY

07_A Flower In The Dark

08_JUMON

09_BYE

10_Golden Chain

11_ BE OUT

12_PENALTY

13_Damage

encore

14_Make It Better

15_Won’t Let Go

encore 2

16_Count Down