大相撲の元大関若嶋津の日高六男さんが１５日、肺炎のため千葉県内で死去した。６９歳だった。葬儀・告別式は未定。

鹿児島県出身で１９５７年１月１２日 生まれの日高さんは、現役時代は２度の優勝を果たした。

鹿児島商工高（現樟南高）相撲部監督に勧誘され、相撲を始め、同高３年時に茨城国体で優勝に貢献。７５年３月場所、二子山部屋から初土俵を踏んだ。十両を５場所で通過し、８１年１月場所、新入幕を果たした。精かんな顔立ちから「南海の黒ヒョウ」と呼ばれ、１８８センチ、１２５キロからの強烈な投げで人気を博した。８２年１１月場所で、１２勝３敗の好成績。直近３場所で３４勝となり、大関昇進を決めた。

８４年３月場所を１４勝１敗で初優勝。「大関に昇進した時から優勝するのが目標でした」と涙を流した。綱取りとなった５月場所は９勝６敗に終わった。７月場所は全勝優勝を飾り、再度の横綱昇進に臨んだが、９月場所は１１勝で、届かなかった。８５年９月には、当時、同じ鹿児島出身の歌手、高田みづえと結婚し、話題を集めた。

その後は、首、肩、腰などを痛めるなどで、８７年７月場所で引退。「悔いはありません。自分なりに精いっぱい努力しました。大関にもなれたし、心はきょうの天気のように青空です」と会見で答えた。引退後は、松ケ根部屋を設立し、元小結・松鳳山ら４人の幕内力士を育てた。１７年１０月、千葉・船橋市内の路上で倒れ、頭部を手術。直後は意識不明となり、集中治療室に入院。その後は順調に回復し、２３年７月、日本相撲協会を退職していた。

【評伝】日高さんは引退会見で「一番の思い出は８４年春、初優勝を決めた１４日目の北の湖に寄り切りで勝った相撲です」と答えていた。横綱が左四つから、つってきたところを相手の下手を切り、一気に走り、賜杯をつかんだ。しかし当時から、「これで横綱にチャレンジできる。そのためにはあと１０キロほしい」と話していた通り、体重が１２５キロからなかなか増えないことを嘆いていた。計３度、綱取りの好機があったが、果たせなかったのは軽量に泣かされたせいかもしれない。

それでも「南海の黒ヒョウ」と称された鋭い顔立ちで、上手投げでの勝ちっぷりは人気となり、当時人気だったサッカー漫画「キャプテン翼」のＧＫ「若島津健」の名前にも使われるほどの人気だった。

１７年に倒れ、集中治療室に入院したが、その後は日本相撲協会を訪れられたのは、厳しいリハビリを乗り越えた不屈の精神があったからこそだろう。

◆若嶋津 六男（わかしまづ・むつお）本名・日高六男。１９５７年１月１２日、鹿児島・中種子町出身。７５年３月場所、初土俵。８３年９月場所から、しこ名を若島津から若嶋津に改名。８５年に当時歌手だった高田みづえと結婚。８７年７月場所で引退。引退後は松ケ根部屋を設立。その後、二所ノ関を襲名。優勝２回。敢闘賞２回、技能賞３回。通算成績は５１５勝３３０敗２１休。

得意は、左四つ、寄り、上手投げ。