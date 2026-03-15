お笑い芸人の猫ひろし（48）が、15日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。大学院を修了したことを明らかにした。



【写真】ともに学んだ元プロ野球選手とアカデミックガウン姿で「ニャー」

猫はアカデミックガウン（大学の卒業式などで着用する式服）姿で敬礼する画像とともに「コントの衣装みたいに見えるけど、順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科無事修了」と投稿。順天堂大大学院の修了式に出席したことを報告した。



「2年前の入学式と同じ場所だったから、2年前を思い出した！あっという間だったけど、間違いかく濃い2年！研究は大変なこともあったけど、順天堂で学べて本当に良かった。最高！ありがとうございました（原文ママ）」と、母校への感謝をつづった。



猫は、別のポストで「順天堂で友達になった石川駿さんと。石川さんは、元中日ドラゴンズ→柔道整復師→順天堂大学大学院修了と他にはいない経歴!凄い!!」と、2015年から20年までプロ野球・中日の内野手として活躍した石川駿氏（35）を紹介。ともに「ニャー」ポーズを決める画像を添付した。



同日に、神奈川県厚木市で行った60分間の講演を報告。「順天堂で習ったことを一つでも話して、世界中で運動する人が増えると良いな。ニャー」と、早くも大学院での学びを“実践”した。



2011年にカンボジア国籍を取得した猫は、16年リオ五輪男子マラソンにカンボジア代表として出場した。日本での永住権を持ち、24年に大学院に入学。3月1日の東京マラソンにも出場し、2時間31分17秒でゴールしている。



（よろず～ニュース編集部）