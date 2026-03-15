春の阪神開催は5週目を迎え、22日は伝統の長距離G2「第74回阪神大賞典」（芝3000メートル）が組まれている。飛躍を期すステイヤーがそろった。

アドマイヤテラは昨春に格上挑戦の大阪―ハンブルクCでオープン初勝利を挙げると続く目黒記念で重賞初制覇。一昨年の菊花賞3着の実績もあり、長丁場が合っている。昨秋のジャパンCはスタート直後につまずいて落馬、競走中止。カラ馬ながら、ひたむきに駆け抜け、3頭横一線から先頭でゴールするシーンが話題となった。前走の有馬記念11着後はひと息入れて充電完了。今季初戦のここに照準を合わせ、順調に乗り込みを重ねている。当週のひと追いで態勢は整うイメージだ。長距離戦で実績がある友道厩舎は08年アドマイヤジュピタ、16年シュヴァルグラン、20年ユーキャンスマイルでこのレース3勝。厩舎の先輩に続く。

ダノンシーマは昨秋に兵庫特別（2勝クラス）、比叡S（3勝クラス）と連勝でオープン入りを決め、年明け初戦の前走・白富士Sでリステッド初勝利。中内田厩舎期待のキタサンブラック産駒が軌道に乗った。折り合いに不安がなく、距離は5F延びてもOK。コース実績もあり、重賞でも引けは取らない。

アクアヴァーナルは牡馬に立ち向かう立場の5歳牝馬。比叡Sはダノンシーマに2馬身半離された2着に終わったものの年明けに格上挑戦の前走・万葉Sを制し、長丁場の適性を示した。この距離でバテない強みが生きる。

ファミリータイムは昇級戦の中日新聞杯7着後、クラス2戦目の前走・日経新春杯で2着と変わり身を見せた。すんなり先行で、しぶとさを発揮する。

シュヴァリエローズはオーストラリア遠征明けの前走・有馬記念が10着。同じ休み明けでも調整過程が違う。一昨年のスポニチ賞ステイヤーズSを制したスタミナ自慢が長距離戦で息を吹き返す。