◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本(現地14日、アメリカ/マイアミ)

野球日本代表「侍ジャパン」は15日、準々決勝でベネズエラに5-8で敗戦。岡本和真選手は「本当に悔しいの一言です」と振り返りました。

5番サードで先発出場。3回は打線がつながり4点を奪うと、2アウトからマリナーズで昨季73試合登板の右腕バザルド投手からレフト戦への二塁打で出塁。得点にはつながりませんでしたが、インコースのスピードボールをしっかりとらえました。

また3点を追う8回はオリックスでプレーするマチャド投手からライトへの安打で出塁。反撃のムードを高めますが、得点には及ばず。「負けてしまったので、悔しい気持ち。(ベネズエラは)長打もあり、つながれたり強いなと思いました」と言葉少なく振り返りました。

前回大会に続くWBC日本代表に選出。「また選んでもらえるように頑張っていきたい」と話し、「悔しいですけれど、しっかり自分のやれることをやっていきたい」と3度目の“悔しい”を口にしつつ、ブルージェイズで迎えるメジャー1年目に向けて決意を込めました。