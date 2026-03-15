女の子が泣いていたら、大型犬が寄り添ってくれて…？大型犬の優しくて包容力がある行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で58万回再生を突破。「良い子」「賢いし偉い」「仲良し」「愛おしい」といった声が寄せられています。

【動画：犬に甘噛みされてしまった女の子→びっくりして号泣していると、大型犬が…包容力がありすぎる光景】

女の子が泣いていたら…

TikTokアカウント「nikamaru22」には、ゴールデンレトリバーの「ニカ丸」ちゃんと「ボア」ちゃんの日常が投稿されています。この日、女の子がボアちゃんと遊んであげていたら、手を甘噛みされてしまったそう。ボアちゃんは幼いゆえにヤンチャなだけで悪気はないのですが、びっくりした女の子は犬用ベッドに寝転がって号泣…。

そんな女の子を慰めてくれたのは、ニカ丸ちゃんでした。ニカ丸ちゃんは女の子を心配そうなお顔でチラチラ見ながら、優しく寄り添っていてくれたのです。

大型犬の包容力がすごい！

女の子はニカ丸ちゃんにぎゅっと抱きついて、甘えながら泣き続けたそう。なかなか泣き止んでくれないので、「どうしよう…」と困り果てるニカ丸ちゃん。それでも途中で嫌になってどこかに行ってしまったりせずに、ずっと女の子のそばにいてくれたといいます。

包容力のありすぎるニカ丸ちゃんは、まるでお母さんかお父さんのよう…！きっと女の子もニカ丸ちゃんの優しさに包まれているうちに心が落ち着き、笑顔を取り戻せたことでしょう。愛と優しさにあふれた光景は、たくさんの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「本当に優しい」「セラピードッグ並みの寄り添い」「一緒に悲しそうな顔するワンちゃんかわいい」「全てを理解してる最高の家族」といったコメントが寄せられています。

同居犬との日常

ニカ丸ちゃんとボアちゃんはとても仲良しで、いつもワンプロやおもちゃの引っ張りっこをして遊んでいるそうです。ボアちゃんは自分より年上で体が大きいニカ丸ちゃんにも遠慮ゼロで、ワンプロ中にお顔をガブガブと甘噛みすることが多いのだとか。

一方のニカ丸ちゃんはお口を開けてやり返すフリをするだけで、ボアちゃんを本当に噛んだり本気で怒ったりはしないそう。ボアちゃんに何をされても、優しく受け止めてくれるニカ丸ちゃん。その海のように広い心は、見習いたいくらい素敵ですね！

ニカ丸ちゃん＆ボアちゃんの可愛い姿や、ご家族との尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「nikamaru22」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「nikamaru22」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。