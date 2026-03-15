動物の力の素晴らしさが伝わる投稿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で5万2000回再生を突破し、「表情が優しくなった」「チャーミングなお父さん」「アニマルセラピーってすごい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：86歳、認知症のおじいちゃんに内緒で『家に犬を連れて行ってみた』結果→あまりにも尊い光景】

お父さんへのサプライズ

TikTokアカウント「yuboraji」の投稿主さんが紹介したのは、同居するお父さんが見せたワンシーン。86歳のお父さんは認知症を患っており、忘れっぽいところがあるといいます。この日は、姉夫婦が遊びに来ることになっていました。

お姉ちゃんがリビングに入ると、お父さんはびっくりして思わず前のめりに！！実は、姉夫婦の友人が旅行の為、友人の飼っているプードル「つくし」ちゃんを預かっていて、実家へ連れてきたのでした。お父さんはつくしちゃんが来ることを知らず、思わず立ち上がってしまったのです。

お父さんは、もともと動物好きなのだそう。家ではわんこを飼っていないため、久々の犬との交流に大変喜んだといいます。弾けるような満面の笑みから、お父さんの嬉しさが伝わります…♡

頬がゆるむ姿にホッコリ

つくしちゃんを膝に乗せてもらったお父さんは、優しい表情でナデナデをしていたそうです。わんこならではのふわふわな毛並みと温かみは、お父さんの心をほっと癒したことでしょう。

ここで、お父さんに「つくし」ちゃんという名前や、トイプードルという犬種を覚えてもらうことに。有名なニュースキャスターの名前をあげて、覚え方をアドバイスしたといいます。

つくしちゃんの名前を聞いたお父さんは、さらに愛着が湧いた模様…。家の中をチョロチョロ歩き回るつくしちゃんを、温かな眼差しで眺めていたとか。

頭の中がわんこでいっぱいに！？

それから、お姉ちゃんが作ったというケーキがテーブルの上に乗せられました。「世界最古のトルテ」と説明すると、お父さんは不思議そうな表情で聞き返します。

「世界最古の…プードル？」

つくしちゃんのことで頭がいっぱいになっていたお父さんは、まだわんこの話が続いていると勘違いした模様。もはやつくしちゃんのことしか目に入っていない様子のお父さんに、思わずホッコリしてしまうワンシーンなのでした♡

この投稿には「楽しい団欒で素敵」「お父さんの笑顔も最高です」「こちらまで幸せになりました」などの温かなコメントが寄せられています。

ご家族の日常はTikTokアカウント「yuboraji」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「yuboraji」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。