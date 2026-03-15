◇大相撲春場所8日目 ○霧島（すくい投げ）高安●（2026年3月15日 エディオンアリーナ大阪）

元大関同士の1敗対決。霧島は立ち合いで右を差しにきた高安の腕を払って、すぐに相手の横っ腹にくらいついた。

1分を超える熱戦になったが、優位な形になっても攻め急がず、土俵際で高安の逆転の投げをくらわないように警戒して取った。そして、半身になって粘る高安が上手を取って盛り返そうとしたときに、素早く左を巻き替え、すくうように投げた。相撲巧者らしい冷静な取り口だった。

今場所は体もよく動いていて、体調も良さそうだ。以前は首や股関節のケガで精彩を欠くこともあったが、先場所あたりから相撲内容が良くなってきた。今場所も2日目の美ノ海戦こそ、相手を呼び込むように引いて黒星を喫したものの、それ以外は安定した相撲を取っている。

初場所は関脇で11勝。今場所も2桁勝てば大関復帰への足場固めになる。

三役ではただ1人の1敗。まだ中日を折り返したところで、この先の展開がどうなるか全く分からない。ただ、経験も実績もある実力者だけに、後半戦を引っ張る存在になってくれることを期待している。（元大関・栃東）