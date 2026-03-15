がん闘病中の父がコロナに罹患。娘は母の三回忌を一人で迎える／父が全裸で倒れてた。㉒
『父が全裸で倒れてた。』（キクチ/KADOKAWA）第22回【全28回】
【漫画】『父が全裸で倒れてた。』を第1回から読む
前作『20代、親を看取る。』にて余命わずかと告知された母親を自宅介護することを選び、父親と二人三脚で看取ったキクチさん。その後、実家で独居している70代の父親を案じながら過ごしていたが、安寧の日々はそう長くは続かず、約2年後に今度は父親が倒れてしまう。救急搬送されたものの原因は不明。ICUに即入院することが決まり、一人っ子であるキクチさんはさまざまな対応に追われることになり――。『父が全裸で倒れてた。』は、高齢出産で生まれた一人っ子のアラサーが、働き盛りの時期に直面した親の看取りと介護問題について描いたコミックエッセイです。
■父のコロナ罹患と母の三回忌
【漫画】『父が全裸で倒れてた。』を第1回から読む
前作『20代、親を看取る。』にて余命わずかと告知された母親を自宅介護することを選び、父親と二人三脚で看取ったキクチさん。その後、実家で独居している70代の父親を案じながら過ごしていたが、安寧の日々はそう長くは続かず、約2年後に今度は父親が倒れてしまう。救急搬送されたものの原因は不明。ICUに即入院することが決まり、一人っ子であるキクチさんはさまざまな対応に追われることになり――。『父が全裸で倒れてた。』は、高齢出産で生まれた一人っ子のアラサーが、働き盛りの時期に直面した親の看取りと介護問題について描いたコミックエッセイです。
■父のコロナ罹患と母の三回忌