Kis-My-Ft2、デジタルシングル「HEARTLOUD」「HB2U」配信リリース決定 2026年ツアー詳細も発表【会場・日時一覧】
【モデルプレス＝2026/03/15】Kis-My-Ft2が、デジタルシングル「HEARTLOUD」「HB2U」を配信リリース決定。あわせて、アリーナツアー「Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ･･････」の詳細が発表された。
【写真】キスマイ、結成日より配信の新曲ジャケット写真初公開
TVアニメ『MAO』（2026年4月4日より連続2クール・NHK総合にて放送開始／毎週土曜23時45分〜）のオープニングテーマとなる新曲「HEARTLOUD」が、4月6日に配信リリース決定。心の叫びを込めた「HEARTLOUD」、舞い落ちる「言の葉」言葉の力は時に優しく、時に鋭く、救いにも狂気にもなる。心を揺さぶる言葉の世界を、繊細な旋律とクールなリズムで描いた、内に秘めた熱を抱きしめる鋭くも情熱的な楽曲に仕上がっている。
また、Kis-My-Ft2の結成日となる7月26日には新曲「HB2U」の配信リリースも決定。タイトル「HB2U」は “Happy Birthday To You” を略した表現。特別な節目や大切な日を祝福する“バースデーソング”として制作したポップチューンで、軽快なビートと、ポジティブなメロディで、祝福の気持ちが自然と広がっていくような世界観をイメージした、聴く人それぞれの大切な日にも寄り添える、明るく前向きなバースデーソングに仕上がっている。リリースに先駆けて3月17日より、TikTok・Instagram・YouTube Shortsにて楽曲の一部が配信される。
さらに、以前開催が発表されたKis-My-Ft2の2026年アリーナツアー「Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ･･････」の詳細も発表となった。（modelpress編集部）
■「HEARTLOUD」
4／6（月）0：00〜 配信開始※日本時間
※サービスによって配信開始時間に時差が生じる場合あり
■「HB2U」
7／26（日）0：00〜 配信開始※日本時間
【SNS先行配信】※音源の一部のみ
2026年3月17日（火）0：00〜※日本時間
※サービスによって配信開始時間に時差が生じる場合あり
6／20（土）開演18：30［北海道］北海道立総合体育センター（北海きたえーる）
6／21（日）開演13：00／開演18：30［北海道］北海道立総合体育センター（北海きたえーる）
6／27（土）開演18：30［宮城］セキスイハイムスーパーアリーナ
6／28（日）開演13：00／開演18：30［宮城］セキスイハイムスーパーアリーナ
7／4（土）開演13：00／開演18：30［福岡］マリンメッセ福岡A館
7／5（日）開演14：00［福岡］マリンメッセ福岡A館
8／3（月）開演18：30［大阪］大阪城ホール
8／4（火）開演13：00／開演18：30［大阪］大阪城ホール
8／10（月）開演13：00／開演18：30［神奈川］横浜アリーナ
8／11（火・祝）14：00［神奈川］横浜アリーナ
8／22（土）開演13：00／開演18：30［静岡］エコパアリーナ
8／23（日）開演14：00［静岡］エコパアリーナ
9／4（金）開演18：30［千葉］ららアリーナ 東京ベイ
9／5（土）開演13：00／開演18：30［千葉］ららアリーナ 東京ベイ
9／6（日）開演14：00［千葉］ららアリーナ 東京ベイ
9／12（土）開演13：00／開演18：30［広島］広島グリーンアリーナ
9／13（日）開演14：00［広島］広島グリーンアリーナ
9／19（土）開演13：00／開演18：30［新潟］朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
9／20（日）開演14：00［新潟］朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
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【写真】キスマイ、結成日より配信の新曲ジャケット写真初公開
◆キスマイ「HEARTLOUD」「HB2U」リリース決定
TVアニメ『MAO』（2026年4月4日より連続2クール・NHK総合にて放送開始／毎週土曜23時45分〜）のオープニングテーマとなる新曲「HEARTLOUD」が、4月6日に配信リリース決定。心の叫びを込めた「HEARTLOUD」、舞い落ちる「言の葉」言葉の力は時に優しく、時に鋭く、救いにも狂気にもなる。心を揺さぶる言葉の世界を、繊細な旋律とクールなリズムで描いた、内に秘めた熱を抱きしめる鋭くも情熱的な楽曲に仕上がっている。
さらに、以前開催が発表されたKis-My-Ft2の2026年アリーナツアー「Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ･･････」の詳細も発表となった。（modelpress編集部）
◆配信楽曲概要
■「HEARTLOUD」
4／6（月）0：00〜 配信開始※日本時間
※サービスによって配信開始時間に時差が生じる場合あり
■「HB2U」
7／26（日）0：00〜 配信開始※日本時間
【SNS先行配信】※音源の一部のみ
2026年3月17日（火）0：00〜※日本時間
※サービスによって配信開始時間に時差が生じる場合あり
◆「Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ･･････」公演日時・会場
6／20（土）開演18：30［北海道］北海道立総合体育センター（北海きたえーる）
6／21（日）開演13：00／開演18：30［北海道］北海道立総合体育センター（北海きたえーる）
6／27（土）開演18：30［宮城］セキスイハイムスーパーアリーナ
6／28（日）開演13：00／開演18：30［宮城］セキスイハイムスーパーアリーナ
7／4（土）開演13：00／開演18：30［福岡］マリンメッセ福岡A館
7／5（日）開演14：00［福岡］マリンメッセ福岡A館
8／3（月）開演18：30［大阪］大阪城ホール
8／4（火）開演13：00／開演18：30［大阪］大阪城ホール
8／10（月）開演13：00／開演18：30［神奈川］横浜アリーナ
8／11（火・祝）14：00［神奈川］横浜アリーナ
8／22（土）開演13：00／開演18：30［静岡］エコパアリーナ
8／23（日）開演14：00［静岡］エコパアリーナ
9／4（金）開演18：30［千葉］ららアリーナ 東京ベイ
9／5（土）開演13：00／開演18：30［千葉］ららアリーナ 東京ベイ
9／6（日）開演14：00［千葉］ららアリーナ 東京ベイ
9／12（土）開演13：00／開演18：30［広島］広島グリーンアリーナ
9／13（日）開演14：00［広島］広島グリーンアリーナ
9／19（土）開演13：00／開演18：30［新潟］朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
9／20（日）開演14：00［新潟］朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
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