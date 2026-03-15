美人アナウンサー、大胆スリットから美脚チラリ「スタイル抜群」「美しすぎる」と反響続々
【モデルプレス＝2026/03/15】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが3月14日、自身のInstagramを更新。大胆にスリットの入ったワンピース衣装を公開した。
【写真】“身長170cm”美人アナ「美しすぎる」大胆スリットショット
瀧山アナは「TGC本番直前SP」とコメント。14日に開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING／SUMMER」のセットをバックにフロントに大胆にスリットが入ったチェック柄のワンピースに透け感のある白いカーディガンの衣装ショットを公開し、スラリと美しい脚をのぞかせている。
また「同じ現場にアナウンサーが2人起用されることは中々ないので 嬉しくて西澤さんと会った瞬間からお喋り止まりませんでした！！なぜだか平成ポーズ」とも記し、ABEMAの西澤由夏アナウンサーと片手を前に出した「平成ポーズ」の2ショットも披露している。
この投稿に、ファンからは「コーデ可愛い」「ちらっと見える脚が綺麗すぎる」「スタイル抜群」「美しすぎる」などと反響が寄せられている。
1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
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【写真】“身長170cm”美人アナ「美しすぎる」大胆スリットショット
◆瀧山あかねアナ、大胆スリットワンピ姿公開
瀧山アナは「TGC本番直前SP」とコメント。14日に開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING／SUMMER」のセットをバックにフロントに大胆にスリットが入ったチェック柄のワンピースに透け感のある白いカーディガンの衣装ショットを公開し、スラリと美しい脚をのぞかせている。
◆瀧山あかねアナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「コーデ可愛い」「ちらっと見える脚が綺麗すぎる」「スタイル抜群」「美しすぎる」などと反響が寄せられている。
1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
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