歌手でタレントの松本伊代が１５日、都内でカバーライブ「“Ａｄａｇｉｏ”ｄｕｏ」を開催。同日行われたＷＢＣについて言及した。

昨年に続いて２度目のカバーライブ。冒頭では、ＷＢＣで準々決勝で敗れた日本代表について言及。「ＷＢＣは残念な結果になってしまいましたね。私たちはリハーサルしてる頃に、結果が出てしまって、私がきっと見てなかったから負けたんだわ」と笑わせ、「でも、暗い気持ちにならず、みなさんと明るく過ごしたいと思います！」と元気にいっぱいに盛り上げた。

今回のライブのテーマは「今、歌いたいカバー曲」。松本は「デビュー前、デビュー当時に好きだった曲を選んでみました」と語り、松田聖子の「赤いスイートピー」や槙原敬之の「どんなときも」など往年の名曲１１曲をカバー。ＭＣでも積極的に観客と交流するなど、サービス精神旺盛だった。

ライブ終盤には、１０月１２日に４５周年記念ライブを開催すると発表。ファンは大歓声をあげて喜んだ。「こうやって皆さんにお会いできるのは、年に１回か２回ですから。色々あると思いますけど、会えるときに会いに来てくれたらうれしいです」とアピールした。