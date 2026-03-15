「ぼっち・ざ・ろっく」よりプラモデル「30MP 山田リョウ」のパッケージ画像初公開！ 3月21日発売予定
【30MP 山田リョウ】 3月21日 発売予定 価格：4,840円
「30MP 山田リョウ」パッケージ画像
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MP 山田リョウ」のパッケージ画像を公開した。
本製品は、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」より、結束バンドのベースを担当する「山田リョウ」を、「30 MINUTES LABEL」のノウハウを活かし、様々なIP・キャラクターをプラモデル化するブランド「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」で商品化したもの。
今回「30MP」の公式Xアカウントにて本製品のパッケージ画像を初公開しており、結束バンドのTシャツを着た山田リョウが描かれたデザインとなっている。
【#パッケージ画像初公開】- 30 MINUTES PREFERENCE公式SNS (@30mpreference) March 15, 2026
2026年3月21日(土)発売予定
30MP 山田リョウ
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(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス