【30MP 山田リョウ】 3月21日 発売予定 価格：4,840円

「30MP 山田リョウ」パッケージ画像

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MP 山田リョウ」のパッケージ画像を公開した。

本製品は、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」より、結束バンドのベースを担当する「山田リョウ」を、「30 MINUTES LABEL」のノウハウを活かし、様々なIP・キャラクターをプラモデル化するブランド「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」で商品化したもの。

今回「30MP」の公式Xアカウントにて本製品のパッケージ画像を初公開しており、結束バンドのTシャツを着た山田リョウが描かれたデザインとなっている。

(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス