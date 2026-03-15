◆オープン戦 巨人８―１日本ハム（１５日・東京ドーム）

巨人の育成・平山功太内野手（２１）が１５日、日本ハム戦でチーム１号となる本塁打を含む３安打２打点と１軍合流、即スタメンで大暴れを見せた。

平山はこの日、今季初めて１軍に合流し、「１番・中堅」で即スタメン出場した。３回無死一塁では日本ハム先発・有原から左中間を深々と破る適時三塁打を放ち、鮮烈な１軍デビューを果たした。

さらに２点リードの４回２死で有原の高めスライダーを左中間席へ運んだ。このアーチがチーム第１号となった。

さらに６回にも安打を放ってサイクル安打にリーチをかけていた。

待望のチーム１号を放った平山は「芯には当たったんですけど、『入ってくれ！』と思いながら。去年の自分からしたらオープン戦に呼んでもらえるとも思わなかったですし、１本目のホームランを打てるとも思ってなかったのですごくうれしいです」と喜んだ。

広島県出身で「子供の頃から鈴木誠也選手がすごく好きです」と語り、「まずはオープン戦、ここから全試合帯同できるように頑張っていきたいと思います」と支配下入りへ向けてアピールを続けることを誓った。