【30MP 鹿目まどか(制服Ver.)】 3月21日 発売予定 価格：4,950円

「30MP 鹿目まどか(制服Ver.)」パッケージ画像

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MP 鹿目まどか(制服Ver.)」のパッケージ画像を公開した。

本製品は、映画「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [前編] 始まりの物語／[後編] 永遠の物語」に登場する「鹿目まどか」の制服姿を、「30 MINUTES LABEL」のノウハウを活かし、様々なIP・キャラクターをプラモデル化するブランド「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」で商品化したもの。

今回「30MP」の公式Xアカウントにて本製品のパッケージ画像を初公開しており、制服姿のまどかのほか、キュウベェやソウルジェムも描かれている。

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project