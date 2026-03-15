お直しいらずで盛れる！暗い場所でも盛れる【アンバランスおさげ】ヘアテク

みんなと遊んでいるときに、はしゃいで踊ってもくずれないアレンジヘアって？今回は、三浦理奈とともに、写真映えな「お目立ちアンバランスおさげ」のヘア術をご紹介します。女友だちとクラブに行くなら、即しゃれるおさげとクルクルの前髪で暗い場所でもお目立ちしちゃお♡

はしゃいで踊ってもくずれないアレンジヘアはお直しいらずで盛れる！左右で編み方を非対称にして、即しゃれるおさげとクルクルの前髪で暗い場所でもお目立ちしちゃお。

HOW TO

How to 正面から少し見える耳の横で結ぶ

全体の髪を真んなかで分けたら、正面からも少し見える耳の横でそれぞれ結んでツインテールをつくる。結ぶ高さは同じに。

How to ツインは左右非対称に結んでいく

結び目の下にゴムを結び、丸みが出るようひっぱり出す。その下にゴムを結んだら、くるりんぱをしてキツく締める。もう一方の毛束は順番を逆にして結ぶ。

How to 余った毛先をジグザグに結んでいく

How to 2でつくった結び目の下にゴムをななめに結び、毛先が5cm程度残るまで繰り返し、ゴムの間を引き出す。もう一方も同様に結ぶ。左右のバランスを見てひっぱり出す位置、量を調整して。

How to 顔まわりはストレートアイロンでカールを

ストレートアイロンをタテに入れ、外巻きになるようおくれ毛を挟む。髪を挟んだまま、アイロンを後ろにスライドさせてカールをつくる。前髪も同じ要領でカールにしていく。