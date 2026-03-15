２０１９年の2月に、ステージ4の口腔がん(舌がん)と診断されたことを公表し、舌の6割以上を切除し、再建手術。その後、同年４月には「食道がん」も判明し、手術で治療を行った、歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。

歯の治療について綴りました。



【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「右下奥のインプラントの本歯を、仮装着」 歯の治療が最終段階も 「その後には 別の歯の治療が」 朗らかに明かす 「根気よく頑張りますね」





堀さんは、「本日は夕方歯科医院へ。 右下奥のインプラントの本歯を、仮装着してみました。」と、歯の治療のために歯科医院を訪れたことを報告。「この歯の治療は最終段階。 うまくいけば次回で終わりです。」と、治療の状況を明かしました。









最後には、「でもその後には 別の歯の治療が待ってます」と、笑顔の絵文字とともに投稿。「根気よく頑張りますね」と、朗らかに綴っています。









この投稿に「治療、お疲れ様です」「お互い体調に気を付けて行きましょう」などのコメントが寄せられています。







堀ちえみさんは2024年2月下旬、自身のブログで2019年2月に公表した舌がんが「完治」と診断されたことを報告しました。

そして、治療・リハビリと並行して準備していたコンサートを2024年4月20日に完遂。さらに2024年5月には新曲「FUWARI」をリリースするなど、着実に歌手活動を続けています。





【担当：芸能情報ステーション】