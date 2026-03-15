【WRC 世界ラリー選手権】第3戦 サファリ・ラリー・ケニア（デイ4／3月15日）

【映像】悲願の34年ぶり優勝決定の歴史的瞬間（実際の様子）

15日、WRC（世界ラリー選手権）第3戦サファリ・ラリー・ケニアの最終日となるデイ4が行われ、トヨタの勝田貴元が自身初の総合優勝を飾った。日本人のWRC総合優勝は、1992年コートジボワールラリーの篠塚建次郎氏以来、34年ぶりの歴史的快挙となる。

前戦の第2戦ラリー・スウェーデンでは、トップ争いを演じながらも惜しくも総合2位となり、あと一歩のところで優勝を逃していた勝田。しかし、世界一過酷と称される伝統のサファリ・ラリーで、見事にその雪辱を果たしてみせた。

路面状況の悪化からスペシャル・ステージ（SS）がキャンセルされるなど大荒れとなった今大会、勝田自身もデイ2に前輪が左右ともパンクするトラブルで一時は総合7位まで後退した。しかし、デイ3には同僚のセバスチャン・オジエらトヨタ勢3台がデイリタイア。最終日開始時点で2位に1分25秒5差をつけ総合首位に立った勝田は、最終日デイ4もプレッシャーを跳ね除け、冷静かつアグレッシブな走りを披露。最終ステージ前のSS19時点で2位に42秒差となったが、最後は27秒4差で2位のアドリアン・フルモー（ヒョンデ）を振り切り、総合トップを守り切って最終のパワーステージを駆け抜けた。

勝田にとってケニアは、2021年に自身初の表彰台（総合2位）を獲得し、2024年にも2位に入っている相性の良い地。前戦スウェーデン大会を含めて通算5回、総合2位に入りながらもあと一歩及ばなかった悔しさを糧に悲願を達成した。

昨2025年のラリー・ジャパンでも優勝を視野に入れ快走する中、自らのミスで快挙を逃し、涙を流した32歳の日本人がついに世界の頂点に立った。勝田はフィニッシュ後、「いろいろ失敗してもチームは信じてくれた。チームの皆に感謝したい。ここまで来れたのは皆さん、そして家族のおかげです。ようやくここまで来ました」と涙を流しながらインタビューに答えた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権2026』／(C)WRC）

【勝田貴元（かつた・たかもと）】

1993年3月17日生まれ、愛知県出身。祖父、父（全日本ラリー9冠の勝田範彦）ともにラリードライバーというモータースポーツ一家に育つ。12歳でカートを始め、2013年には全日本F3選手権でランキング2位を獲得。2015年よりTOYOTA GAZOO Racingのラリーチャレンジプログラムに選出され、ラリー競技へ転向した。2021年のサファリ・ラリーで自身初、日本人として27年ぶりとなるWRC表彰台（2位）を獲得し、以降も世界最高峰の舞台でトップドライバーとして活躍を続けている。