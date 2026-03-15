■ミラノ・コルティナパラリンピック クロスカントリースキー男子20kmフリー（立位）（日本時間15日、テーゼロ・クロスカントリー競技場）

クロスカントリースキーの男子20kmフリーが行われ、川除大輝（25、日立ソリューションズ）は44分11秒01で6位、新田佳浩（45、日立ソリューションズ）は49分16秒03で20位となった。

川除は、前回の北京大会20kmクラシカルで金メダルを獲得。冬季大会の最年少金メダリスト（当時21歳）となった。障害の影響もあり、ストックを持たずに走るスタイルの川除。ここ数年は下半身強化に励み、スピードに磨きをかけてきた。日本のエースとして今大会に挑んだ。10キロクラシカル（立位）では4位、男子スプリント・クラシカル（立位）では7位、混合オープン10キロリレーでは7位と3種目でメダルに届いていない。

ラストレースとなった男子20kmフリーでは1.6kmで4分11秒06と好スタートを切ると、4kmで9分29秒0と4番目の記録で好位置。5.2kmでは3位と約4秒差、トップとは約46秒差となった。

8kmでは18分20秒05とこの時点でも全体の4番目のタイムで通過、約半分の10.6kmでは23分42秒5と5番目の記録に下がってしまった。

体力がきつくなった終盤戦、川除は必死に前を追って行くがスピードが上がらず、タイムを縮められない。最後の最後まで粘った川除は44分11秒01の6位、今大会でのメダル獲得はならなかった。8大会連続出場の新田は49分16秒03で20位だった。

【クロスカントリースキー 男子20kmフリー（立位）】

6位）川除大輝 44分11秒01

20位）新田佳浩 49分16秒03

21位）佐藤圭一 50分39秒00

24位）岩本啓吾 52分26秒08

【クロスカントリースキー 女子20kmフリー（立位）】

11位）出来島桃子 58分29秒04

13位）岩本美歌 1時間02分34秒01

【クロスカントリースキー 男子20km（座位）】

21位）源貴晴 1時間00分12秒01

