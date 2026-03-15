ダウンサイジングターボにマイルドハイブリッドを搭載

自動車メーカーが未来のビジョンを形にするコンセプトカー。その多くは市販化されることなく姿を消しますが、中には今振り返っても魅力的な提案を含んだモデルが存在します。

三菱自動車（以下、三菱）がかつて提案した、ある「コンパクトMPV」もそのひとつです。その名は「ミツビシ・コンセプトAR」です。

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コンセプトARが世界初公開されたのは、2013年11月に開催された「第43回東京モーターショー2013」でのことでした。

この年の三菱ブースは、電動化技術と安全技術を軸としたクルマづくりをアピールしており、コンセプトARは、大型SUVの「コンセプトGC-PHEV」、コンパクトSUVの「コンセプトXR-PHEV」と共に、3台のワールドプレミアモデルの一つとしてデビューしました。

車名の「AR」は、“Active Runabout（アクティブ・ランナバウト）”に由来しています。

そのコンセプトの核となっていたのは、SUVが持つ「機動性（走りや取り回し）」と、MPV（ミニバン）が持つ「居住性（室内空間）」を融合させた「次世代コンパクトMPV」という点です。

ダウンサイジング思想を取り入れた高効率なパワートレインを組み合わせることで、燃費性能と走りの楽しさを両立することを目指していました。

エクステリアデザインは、SUVらしい力強さと、クリーンな空力フォルムが同居しています。フロントマスクは、グリルとヘッドライトに一体感を持たせたデザインを採用。

SUVらしいアンダーガードの表現や、張り出したホイールアーチによって、コンパクトながらもタフな印象を与えています。また、リアピラー部に「エアアウトレット（空気の排出口）」を設けるなど、空力抵抗低減の工夫も施されていました。

ボディサイズは、全長4350mm×全幅1780mm×全高1690mmと公表されています。全長4.3m台という取り回しの良いサイズに対し、ホイールベースを大きく取ることで室内空間を確保し、乗車定員は「6名」とされていました。

インテリアは、「余計な装飾を省いた」とされる落ち着いた空間づくりがテーマ。3列シートレイアウトを基本とし、乗車人数や用途に応じてシートアレンジを変化させることが可能でした。

運転席周りには、タブレット端末風のインターフェースを車内から引き出して使用するといった、当時のコネクテッド技術の将来像も提示されていました。

搭載されるパワートレインも意欲的なものでした。採用されたのは、48Vマイルドハイブリッド・1.1リッター直列3気筒直噴ターボ「MIVEC」エンジンでした。

このハイブリッドシステムは48VのBSG（ベルト駆動式スターター／ジェネレーター）と、48Vのリチウムイオンバッテリーを組み合わせています。

エンジンの最高出力は136PS、ジェネレーターは13PSとされ、小排気量ながらターボとモーターのアシストにより、十分な動力性能と高い環境性能の両立を狙っていました。

トランスミッションには補助変速機付きのCVTが組み合わされ、駆動方式は2WD（前輪駆動）でした。

燃費性能については、燃料消費率は24km／L以上（目標値）とされており、高張力鋼板の採用拡大などによる車体の軽量化プログラムと合わせて、環境性能の向上を図っていました。

安全装備に関しても、当時の先進技術が盛り込まれています。三菱の予防安全技術「e-Assist（イーアシスト）」を搭載していました。

具体的には、危険を察知して安全機能を的確に作動させる先進的なシステムなどが構想されていました。

また、コネクテッドカー技術として、危険検知に応じて安全機能を連動させるシステムや、車両の故障・不具合を早期に検知してドライバーに点検を促す機能なども構想されていました。

SUVとMPVのクロスオーバーという、現在のトレンドを先取りしたようなコンセプトARでしたが、市販化には至りませんでした。

しかし、「1.1リッターダウンサイジングターボ」や「48Vマイルドハイブリッド」といった技術的な提案、そして「コンパクトなボディに多人数乗車とSUVテイストを詰め込む」というパッケージングの妙は、今の目で見ても非常に魅力的です。

東京モーターショーの舞台で未来への可能性を示したコンセプトAR。もしこのままの姿で市販化されていたら、コンパクトミニバン市場に新たな風を吹き込んでいたかもしれません。