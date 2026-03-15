Kis-My-Ft2が、新曲「HEARTLOUD」を4月6日に配信リリース。また、グループ結成日となる7月26日には新曲「HB2U」の配信リリースも決定した。

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「HEARTLOUD」は、TVアニメ『MAO』のオープニングテーマ。心を揺さぶる言葉の世界を、繊細な旋律とクールなリズムで描いた、内に秘めた熱を抱きしめる情熱的な楽曲に仕上がっている。

また、「HB2U」は“Happy Birthday To You”を略した表現であり、特別な節目や大切な日を祝福する“バースデーソング”として制作したポップチューン。軽快なビートとポジティブなメロディで、祝福の気持ちが自然と広がっていくような世界観をイメージしたバースデーソングに仕上がっている。

なお「HB2U」は、リリースに先がけて3月17日よりTikTok、Instagram、YouTube Shortsにて楽曲の一部が配信される。

さらに、アリーナツアー『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ･･････』の詳細も発表。6月20日の北海道立総合体育センターを皮切りに、ファイナルは朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターにて行われる。

（文＝リアルサウンド編集部）